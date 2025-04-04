İBB AK Parti Grup Başkanvekili Okul'un babası toprağa verildi

Dün vefat eden Okul için Beşiktaş Ortaköy Teşrifatçı Hacı Mahmut Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Okul, burada taziyeleri kabul etti.

Zeynel Abidin Okul, acılı gününde kendilerini yalnız bırakmayan kişilere teşekkür ederek merhum babasının, 96 yıl boyunca iyilik ve hayır peşinde koştuğunu ve oğlu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı.



Mustafa Okul'un cenazesi, törenin ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.