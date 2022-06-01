İstanbul Başakşehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait su tankerinin şarampole düşmesi sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.



TEM Otoyolu yan yolda Edirne istikametinde ilerleyen 34 EDU 922 plakalı İBB'ye ait su tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip önündeki araca çarpmamak için manevra yapması üzerine bariyere çarptı.

Bariyeri kırarak şarampole düşen tanker, ağaçlık alanda kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar, yaralanan sürücü ve yanındaki kişiyi tankerden çıkardı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.



Su tankerinin, vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.