İBB Arıtma Tesisi'nde cinayet

Kemerburgaz'daki İBB Katı Atık Tesisi'nde çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdar Karaçeper arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erdal Y., Karaçeper’i sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Tesis çalışanlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Serdar Karaçeper, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Erdal Y. adliyeye sevk edildi.