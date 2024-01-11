İBB Arıtma Tesisi'nde cinayet

Eyüpsultan'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Arıtma Tesisi'nde çalışan bir kişi, Beyoğlu Belediyesi temizlik personelini bıçaklayarak öldürdü.

İBB Arıtma Tesisi'nde cinayet

Kemerburgaz'daki Katı Atık Tesisi'nde çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdar Karaçeper arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erdal Y., Karaçeper’i sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Tesis çalışanlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Serdar Karaçeper, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Erdal Y. adliyeye sevk edildi.

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