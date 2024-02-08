İBB Başkan adayı Kurum son anket sonuçlarını paylaştı

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde televizyon, gazete ve dijital medya genel yayın yönetmenleri ve medya temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul’un meselelerini 5 yıldır çalıştıklarını, İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grubu'nun tespitlerini de projelerine yansıttıklarını anlatan Kurum, ''Yaptığımız tüm projelere SİZTEM İstanbul konsepti üzerinden yaklaşıyoruz. Her açıdan düşünerek, bütüncül şekilde hazırlıyoruz." diye konuştu.



Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'nu doğrudan İstanbulluların gündemlerindeki başlıklarla belirlediklerini aktaran Kurum, 10 temel başlıkta projelerini, hedeflerini, hayallerini anlattıklarını, açıklanan projelerin İstanbul'da heyecan ve umudu artırdığını söyledi.

"MAZERET BELEDİYECİLİĞİ YAPMAYACAĞIZ"



Kurum, İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri yapacaklarını vurgulayarak, "Bizim tek bir önceliğimiz var, İstanbul’a hizmet etmek. 'Sadece İstanbul.' diyoruz çünkü gerçek belediyeciliğin ancak İstanbul’u merkeze alarak yapılacağına inanıyoruz. Mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul’un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut İBB yönetiminin gerçek belediyecilik iradesi yerine kendi siyasi hedeflerini ön sıraya koyan bir anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizen Kurum, şunları kaydetti:



"İstanbul yönetimi başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu, bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Bu nedenle 'SİZTEM İstanbul' diyoruz. Bu, insanı özne olarak merkeze alan bir yönetim vizyonudur. Şehrimizin sorunlarını iyi tahlil eden, tek tek çözüm üreten bir modelin adıdır. Sorunları çözerken ortaya koyduğumuz bütüncül bir şehir felsefesidir ve baştan bu yana saydığım tüm projelerin merkezinde yer almaktadır."



"İSTANBUL'UN NÜFUSUNUN ARTMASINI İSTEMİYORUZ"



Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Kurum, İstanbul'un tarihinde nüfusunun ikinci kez düşmesiyle ilgili soruya, "Biz İstanbul'un nüfusunun artmasını istemiyoruz, nüfusta sabit kalmasını arzuluyoruz. Buna ilişkin bir çalışma yapacağız. Bu manada 'dışa göç' dediğimiz Anadolu'ya tersine göçü teşvik edecek adımlarımız da olacak." yanıtını verdi.

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR



Kurum, ''Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili nasıl çalışmalarınız olacak?'' sorusuna karşılık, "39 ilçeye hayvan bakım merkezleri yapıp, orada hayvanlarımızın bakımları, aşılama, tedavi, kısırlaştırma işlemlerinin yapılacağı tesisleri kazandırıp, bu tesislerin giderlerini de İBB olarak biz sağlayacağız. Sahipsiz sokak hayvanları sorununu çözmeye ilişkin gerekli irade neyse, o iradeyi milletimizle birlikte koyacağız. Sokakları güvenli hale getireceğiz." dedi.



"İstanbul depreme hazır demek için ne kadarlık bir süreye ihtiyaç var?" sorusuna karşılık Kurum, bir an önce İstanbul'un güvenli hale getirilmesi gerektiğini, İstanbulluların olası depremde enkaz altında kalma endişesi yaşamasını istemediklerini söyledi.



Kurum, "Bunun için ne kadar süre gerekir? Bence 51 gün. 31 Mart'ta İstanbullular aslında bunun kararını verecekler. Bu manada projelerimizi, hedeflerimizi açıkladık. Bunu gerçekleştirebilmek için de ben istiyorum ki tüm İstanbullularla bu iradeyi net bir şekilde gösterelim. Bu irade, bu manada İstanbul'da bir hareket haline gelsin." diye konuştu.



ANKETLERDE SON DURUM



''İstanbul'la ilgili yapılan anketlerde durum nasıl görünüyor?'' sorusuna Kurum, "İlk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman 1,5 ile 2 puan gerideydi ki piyasada gezen anketler 8 ile 0 puan geride gösteriyordu ama öyle değildi. Sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık. İstanbullularla bütünleştik. İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de yayında da söylediğim gibi 1,4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP'nin anketi de böyle söylüyor." yanıtını verdi.

