İBB Başkan adayı Kurum: Ben hiç 15 gün tatil yapmadım

Kurum, Habertürk'teki "Nedir, Ne Değildir" programında Aslı Şafak ve Orhan Gencebay ile Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu.



Murat Kurum programda, kendisine seçim şarkısı hediye eden Orhan Gencebay ile nasıl tanıştıklarını anlattı.



Bakanlık döneminde ve sahada çalışırken sürekli koyu lacivert veya mavi takım elbise giymesinin nedeninin sorulması üzerine Kurum, "Hep gri pantolon ve mavi değil ama genelde lacivert giymeyi seviyorum yani. Lacivert favori rengim." dedi.

"ÖNCELİĞİM İŞİM"



"Sıkıcı bir insan mısınız?" ve "Nasıl bir çocuktunuz?" soruları üzerine de Kurum, şöyle konuştu:



"Sakin bir çocuktum. Uyumlu bir öğrencilik dönemim vardı. Öyle yaramazlık hatırlamıyorum. Sıkıcı olmadığımı düşünüyorum. İşim varsa önce işimi yapıyorum. İşimden artakalan bir zaman varsa da aileme ve kendime zaman ayırmaya çalışıyorum. Ama önceliğim işim. Çocuklarımla bilgisayarda kıyasıya maçlar yaparız. Arada o yeniyor, arada ben yeniyorum ama o da iyi oynuyor. Neysem oyum yani, geçmişte de böyleydim."



Kurum'un, "Yaramazlık dersek eğer, ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara'da bir gün arabayı sürüyorum..." demesi üzerine kendisine, "Bunu alıp siyasette kullananlar oluyor mu?" sorusu yöneltildi.



Murat Kurum da "Oluyor, oluyor. Ne söylesek hemen akşam haberlerde görüyoruz. Bir yere gidiyorum, çok yoğun programlarımız. Sabah 9'dan gece 2'ye kadar 8-10 program. Gidiyorsun, her yerde konuşuyorsun. Küçükçekmece'ye gittim geçen, 'Büyükçekmece' demişim konuşmada. Şantiyede bareti takıyoruz ya, aklınızdan konuşurken bazen 'Bareti ayağımıza, çizmemizi kafamıza geçireceğiz' derken hemen onu haber yapıyorlar." diye konuştu.