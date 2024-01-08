İBB başkan adayı Murat Kurum: 39 ilçede deprem riski için çalışma yapacağız

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum çalışmalarına başladı. Eyüpsultan Cami'nde sabah namazını kılan Kurum, daha sonra da Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etti. Kurum, önceliğinin depreme hazırlık olacağını vurguladı. "İstanbul'da riskli yapı kalmasın istiyoruz. Deprem riski için çalışmalarımızı 39 ilçemizde yapacağız." dedi.

İBB başkan adayı Murat Kurum: 39 ilçede deprem riski için çalışma yapacağız

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Eyüpsultan Camii'nde kıldığı sabah namazının ardından Eyüpsultan'ın türbesini ziyaret etti.

Daha sonra da Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret eden Kurum, "'Tarihe vefa geçmişe saygı' anlayışıyla 81 ilimizde hizmetler yaptık. Yine aynı şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı. 

"DEPREM ÇALIŞMALARIMIZI 39 İLÇEMİZDE YAPACAĞIZ"

Murat Kurum, "Deprem riski için tüm istanbul'da 39 ilçemizde çalışmaları yapacağız. Daha önce nerede bir afet, sel, yangın olsa tüm ekibimizle vatandaşın yanındaydık. Aynı anlayışla 39 ilçemizde çalıştık. Bütün istanbul'da uygulacak çalışmaları belediye başkanı arkadaşlarımızla yapacağız. İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları atacağız ve istiyoruz ki İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmasın. Yuvalarımızı dayanıklı hale getirmek istiyoruz." dedi. 

VİDEO: AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM

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