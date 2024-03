İBB Başkan adayı Murat Kurum: En çok şikayet ulaşımda

Kurum, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Vatandaşlarda "usanmışlık, bıkmışlık" olduğunu ve sabırsızlıkla 31 Mart’ın gelmesini beklediklerini belirten Kurum, "Vatandaşı düşünen vatandaşı için dertlenen, vatandaşın sorunlarını çözecek bir başkan bekliyor İstanbul. Bunu da gittiğimiz her yerde o beş yıllık kırgınlık, üzgünlük artık bir umuda dönmüş. 31 Mart'ta inşallah gerçek belediyecilikle tanışacak, kendisi için dertlenen İstanbul'un deprem sorunuyla ilgili mücadele eden, öbür tarafta ulaşım çilesini ortadan kaldıran ve İstanbulumuzun her medeniyetin, kültürün, inancın burada özgürce yaşadığı huzurlu bir İstanbul'u bekliyorlar. Biz bunu görüyoruz açıkçası." şeklinde konuştu.



Kurum, en çok dinledikleri şikayetin ulaşım olduğuna dikkati çekti.



İnsanların evinden, işinden, ailesinden zaman ayırdığını ve bunun bıkkınlık haline geldiğini ifade eden Kurum, şunları söyledi:



"En çok bunu duyuyoruz. Bir de şunu duyuyoruz, İstanbul'da bir deprem endişesi var, bilim insanlarımızın da ifade ettiği olası depremle ilgili evlerinin bir an önce yenilenmesini bekleyen vatandaşlarımız var, bunu da çok duyuyoruz, 'evimizi bir an önce gelin dönüştürün' diye bize açıkçası bunu ifade ediyorlar. Bunun dışında sokak hayvanlarını, taksi meselesini, sosyal yardımlardaki adaletsizliği, yeşil alan yetersizliğini duyuyoruz, gençlerin kütüphane eksikleri, spor alanıyla ilgili eksikleri, kültür sanat alanında yeni kültür merkezi ihtiyaçları gibi birçok ihtiyacı bize iletiyorlar."



Kurum, insanların göz ardı edildiği, sorunlarıyla birebir uğraşılmadığı bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olduğunu İstanbul'un 39 ilçesinin söylediğini aktararak, şöyle devam etti:



"Bu manada biz de açıkçası aylardır bu çalışmalarımızı yaptık, projelerimizi, vaatlerimizi hazırladık ve onları da milletimizle paylaştığımızda o heyecanı görüyoruz. 31 Mart geldiğinde bizi düşünen, odağında sadece İstanbul'un geleceği olan bir başkan adayı İstanbul'la kavuşacak. 'Nisan gelecek dertler bitecek, nisan gelecek yüzler gülecek' diyoruz ve 'Allah milletimizin yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmesin' diyoruz."



"81 İLDE İZİ OLAN BİRİ OLARAK KONUŞUYORUM"



Bakanlığı dönemindeki hizmetleri anlatan Murat Kurum, şunları kaydetti:



"81 ilde izi olan biri olarak konuşuyorum. Benim Sinop Meydanı'nda da Erzurum Ulu Cami etrafındaki Millet Bahçesi'nde de izim var. Bingöl'ün meydanında Millet Bahçesi'nde, oradaki kentsel dönüşümde de Ağrı'nın Murat Nehri kenarında da kentsel dönüşümle, düzenlemeyle izim var. Bursa Ulu Cami etrafında yaptığımız projelerle izimiz var. Konya Mevlana Müzesi karşısında izimiz var. Ankara'nın hemen hemen tüm ilçelerinde ya bir kentsel dönüşüm projemizi ya da bir Millet Bahçesi projemizi görürsünüz. 81 ilde izimiz var."

Murat Kurum: Afete hazırlık en önemli gündemimiz Haberi Görüntüle İstanbul'da 39 ilçede başlattıkları kentsel dönüşüm şantiyesine değinen Kurum, "173 bin konut şu an İstanbul'da dönüşüyor. Öyle onların yaptığı gibi 5 yılda 5 bin konut değil, 173 bin konut. Hem 80 ile çalışmışız ve bu çerçevede TOKİ ile 1 milyon 250 bin konut rakamına ulaşmışız ve tüm Türkiye'de 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü sağlamışız. Bugüne kadar İstanbul'da 800 bin konutun dönüşümü sağlanırken 173 bin konutun inşası devam ediyor. Tuzla'daki hemen hemen her mahallede bizim izimizi görürsünüz. Pendik'te en büyük kentsel dönüşüm projesinin başladığını görürsünüz. Kartal'da Taşocağı'nın bir Millet Bahçesi'ne çevrildiğini ve ilçede sosyal konutların yükseldiğini görürsünüz. Kadıköy Fikirtepe'de yarım kalmış inşaatların 15 bin konutluk şantiyenin bugün bitme aşamasına geldiğini görürsünüz. Üsküdar'da Çamlıca eteklerinde Ferah Mahallesi'nde, Kirazlıtepe'de eserimizi görürsünüz. Beykoz'un bütün mülkiyet sorunu Bakanlık nezdinde çözülmüş, Beykoz Tokatköy'deki dönüşümü görürsünüz. Beyoğlu Okmeydanı'nda bize dediler ki o zaman 'Buraları Katarlılara satacaklar?' Ne oldu? Bul bir tane Katarlı. Yok, bulamaz. Orada oturanlar oturuyor. Fatih'te surların etrafının açıldığı bir Millet Bahçesi'ne çevrildiği süreci görürsünüz." ifadelerine yer verdi.



Kurum, Üsküdar'da Çocuk Köyü açacaklarını vurgulayarak, "Bakın ilk defa Türkiye'de Üsküdar Belediyesi ile yaptığımız Çocuk Köyümüzün bittiğini, millete hizmet için açılmayı beklediğini görürsünüz." dedi.



İstanbul'un 39 ilçesinin 964 mahallesinde Türkiye'de olduğu gibi izlerinin bulunduğuna vurgu yapan Kurum, "Yani Bakanlıkta da onlar gibi öyle yarı zamanlı belediyecilik yapmadık, arada bir belediyeye uğrayayım anlayışıyla çalışmadık. Dolayısıyla biz geçmişte yaptık, şimdi tek motivasyonumuz sadece İstanbul. İstanbul'a odaklanacağız. Dolayısıyla 650 bin konutu İstanbul'da dönüştürmek zorundayız. Bu bir milli güvenlik meselesi." şeklinde konuştu.



"İBB'NİN BORCU NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI"



Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İBB'de personelin yarısı işten girmiş çıkmış. Düşünebiliyor musunuz yarısı. Biz 2019'da 78 bin 934 personelle devretmişiz ve onlar haksız yere ben bugün İstanbul'un neresine gitsem onlarla karşılaşıyorum, 'ben de İBB mağduruyum'. İşe giriş 5 yılda 46 bin 967, işten çıkış 33 bin 725. Bazısı emekli olmuş, bazısı işten atılmış. Yani belediye personelinin yarısı değişmiş. Hafıza yok. Ekip, sonuçta geçmişten gelen bir tecrübe var. Sadece yeni personelle bunu yapamazsınız. Sizin kendi şirketinize yaptığınız işte bilgi, birikim, tecrübe lazım. Öyle değil mi? Yeni arkadaş da gelecek ama o tecrübeye, sisteme ayak uyduracak. Var olan sistemi yok etmiş, resmen yok etmiş ve haksız yere bu kadar insanı işten çıkarmış ama buna rağmen biz ne diyoruz, biliyor musunuz? Biz onlar gibi asla yapamayız, haksız yere buradaki hiçbir personeli işten çıkarmayacağız. Sebepsiz yere işten atılan kardeşlerimizi de geri alacağız. Yani İBB niye iş yapamıyor, iştirakleri niye zarar ediyor? Sen işle ilgilenmezsen, uğraşmazsan, personeli değiştirirsen tablo bu olur. Hep söyledikleri aynı. Engelleniyoruz, yaptırmadılar, engellediler. Bu bahaneler ve bu bahane siyasetini 5 yıldır duyuyoruz, İstanbullular duyuyor ve yeri geldiğinde de hep burada söyleyeceği bir şey olmayınca da ulusala nasıl giderim, öbür tarafta parti içindeki çekişmeyi nasıl oluştururum gibi algı dediğimiz, algı belediyeciliği diye tarif ettiğimiz belediyecilik örneklerini 5 yıldır görüyoruz. 2019'da onlara 39 kilometre (raylı ulaşım/metro) yapmışız, teslim etmişiz. Onlar da 8 kilometresini bitirmiş, açmışlar. Sonra da diyorlar ki 'biz açtık'."



İBB'nin borcunun 2,33 milyar eurodan 4,19 milyar euroya çıktığını belirten Kurum, borcun neredeyse iki kat arttığını söyledi.



"BİLGİSİZ, İLGİSİZ, TATİLCİ BİR BAŞKAN OLURSANIZ YAPAMAZSINIZ"



Kurum, İSKİ'nin elektrik parasını ödeyemediğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Koca İSKİ bir damla buraya su kaynağı getirmeyeceksiniz, 5 yılda 1 metreküp, 1 litre su kaynağı İstanbul'a gelmemiş. Bugün bir vatandaşımız ne diyor, biliyor musunuz? 'Bunlar, bizi susuz bırakacak.' Bunu getiremeyen bir belediyecilikten bahsediyoruz. Sorsanız 'engellendik'. Peki 2,33 milyar eurodan 4,19 milyar euroya borcunuz niye çıktı sizin? Cevap verin, ne yaptınız? Metroları iptal ettiniz. Dönüşüm dediniz, yapmadınız, yeşil alan dediniz, yapmadınız. Başardınız, neyi başardınız? İstanbul'u mahvetmeyi başardınız evet, İstanbul'u bu hale getirmeyi başardınız. Başka bir başarınız yok. Karşınızda başarısız bir belediye var, başarısız bir belediye başkanı var. Çok net söylüyorum, biz merkezi bütçeden 2019'dan bu yana bütçemizi 12 kat artırmışız ve trink hesabına para yatmış gününde, saatinde. İller Bankası'ndan biz gönderiyoruz onu, ben gönderiyorum ve bir gün olsun bekletmemişiz.



Bilgisiz, ilgisiz, tatilci bir başkan olursanız yapamazsınız. Nasıl yapılacağını ben söylüyorum. Gel benim yanıma ben öğreteyim. Bak, ben yaptım. İstersen yaparsın. İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapamaz. Çok net söylüyorum, yapamaz. İstanbul'un başkanı İstanbul'la ilgilenmek zorunda, İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek zorundadır. Bizim de evladımız, ailemiz var ama bizim ailemiz o kadar büyük ki artık 16 milyon İstanbullu oldu. Nasıl Bakanlıkta 85 milyon Türkiyeli ise şu an 16 milyon İstanbullu bizim ailemiz. O yüzden biz burada çalışmak zorundayız. Bu koltuğa talipseniz bunu göze almak zorundasınız ve bu mücadeleyi vermezsek emin olun artık ön alamayacağımız çözümsüzlük yumağına doğru gidiyoruz. Yani siz vadettiğiniz metroları yapmaz, dönüşümleri gerçekleştirmezseniz artık ipin ucu kaçtı."