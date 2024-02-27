İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'da trafik çilesini bitireceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, ''Siztem İstanbul'' projesini anlatıyor.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Tüm İstanbullular bize güveniyor, inanıyor. Ulaşım projelerimizi sizlere sunuyoruz. İstanbullu çaresiz değil, çare gerçek belediyeciliktir.

MEVCUT İBB YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

33 ulaşım vaadi verdiler sadece 4 tanesini bitirebildiler. 47,3 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresini yaptılar. 5 yılda yeni tek bir metro ihalesi yapmadılar. Her İstanbullu bir yılda trafik nedeniyle 288 saat kaybediyor.

''TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ''

Trafik çilesini İstanbullu kardeşlerimizle birlikte bitireceğiz. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz. Bunların yarım bıraktıklarını da iptal ettiklerini de inşallah 1 Nisan sabahı göreve geldiğimizde şantiyede çalışarak İstanbulluların trafik çilesini bitireceğiz.

''İSTANBUL'UN HIZ VE KONFORUNU ARTIRACAĞIZ''



İstanbul'un hız ve konforunu artıracağız, İstanbulumuza nefes aldıracağız. İstanbul'da ulaşım projelerine ağırlık vereceğiz. Yüksek kapasiteli toplu taşıma sistemi diyeceğiz cazibesi yüksek toplu taşıma sistemi kuracağız.

''ULAŞIM AKADEMİSİ KURACAĞIZ''

Akıllı ulaşım diyeceğiz akıllı ulaşım sistemini tesis edeceğiz. Ulaşım Akademisi kuruyoruz. Sürdürülebilir çevreci bir ulaşım altyapısı olacak.

''METRO HATTINI 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ''

İkinci aşama, yüksek kapasiteli bir toplu taşıma sistemi kurmak olacak. Metro hattını 2 katına yani 650 kilometreye çıkaracağız.''