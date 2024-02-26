İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na davet yanıtı

İMAMOĞLU'NA DAVET YANITI



İmamoğlu'nun gündem değiştirme çabalarına girdiğini belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kendisi buradan beslendiği için 'Ne yapsam da polemik çıkarsam?' diye emin olun sabah akşam düşünüyor. Akşam bir rüya görüyor, sabah o rüyaya inanıp onun peşinden koşuyor. Hani hikayede anlatılır ya adamın biri bir yerde bir yalan söylemiş sonra köye inince o yalana kendi de inanmış. Bunların durumu da tam olarak bu. Yahu sen törene gelsen ne olur, gelmesen ne olur? 5 yıldır bütün İstanbul seni biliyor, 5 yıldır tüm Türkiye seni biliyor, 5 yıldır devletin hiçbir değerine saygı duymayan, hiçbir protokolüne katılmayan sensin. 5 yıldır söz verdiğin metroları yapmayan sensin. İstanbul'u çile yumağı haline getiren sensin. Şimdi kalkmışsın 'Törene davet edildim, edilmedim.' Bunların yine gündeminde İstanbul yok, maalesef yok. Gündeminde İstanbullular yok. Varsa yoksa kendisi. Kendilerine yeni bir mağduriyet üretiyorlar ama milletimiz artık buna kanmaz. Buradan sana ekmek çıkmaz İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanmıştır. İstanbul'da 31 Mart'ta gerçek belediyeciliğin, AK Parti belediyeciliğinin, Cumhur İttifakı belediyeciliğinin perdesi açılıyor. Sırtını Kandil'e dayayanların değil, sırtını millete dayayanların dönemi başlıyor."



Kurum, Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri İstanbul hedefiyle 50 gündür yollarda olduklarını vurgulayarak, vatandaşların "31 Mart gelse de şu buradaki mevcut anlayıştan bir an önce kurtulsak." diye dua ettiğini söyledi.



EYÜPSULTAN'A YAPACAKLARI YATIRIMLARI ANLATTI



Eyüpsultan'a kazandıracakları eserleri aktaran Kurum, Akşemsettin, Çırçır, Alibeyköy mahalleleri başta olmak üzere ilçedeki tüm mülkiyet problemlerini bitireceklerini, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla tek bir riskli yapı bırakmayacaklarını, Çırçır Mahallesi'ne bir meydan kazandıracaklarını, Eyüpsultan'a yaraşır bir kültür merkezini yapacaklarını, Hasdal Kemerburgaz güzergahı Göktürk Mahallesi mevkisine 1,5 kilometre gürültü bariyeri koyacaklarını anlattı.



Kurum, Haliç'e de muazzam bir çevre düzenlemesi yapacaklarına dikkati çekerek, "İlk önce 1 Nisan sabahı onların temel atmama töreni yaptığı o Haliç'imizin, Eyüpsultan'ımızın hemen kıyısındaki denizimizi temizlemek için biz o arıtma tesisinin inşaatına başlayacağız ve ardından Haliç çevresinde yapacağımız çevre düzenlemesiyle birlikte içinde bisiklet yollarının olduğu ve orada vatandaşlarımızın huzur içerisinde gezdiği bir iklimi inşallah İstanbul'umuza kazandıracağız." dedi.



Öte yandan Eyüp-Bezmialem kavşağını yapacaklarını, Eyüp-Bayrampaşa tramvay hattını hemen başlatacaklarını belirten Kurum, Fatih-Vezneciler-Eyüpsultan-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattıyla ilçenin trafik derdinden kurtulacağını, İslambey, Rami, Kemerburgaz ve Güzeltepe otoparklarını yapacaklarını ve üstlerini de kreşler, kütüphaneler ve parklarla donatacaklarını kaydetti.