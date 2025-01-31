Ekrem İmamoğlu ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki iki soruşturma kapsamında ifade verdi. İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılan ilk soruşturma, 20 Ocak’ta Yargının Siyasallaşması başlıklı panelde sarf ettiği sözler nedeniyle başlatıldı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirip, kendisine yönelik soruşturmalarda siyasi bir tavır takınıldığını savunmuştu. İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu açıklamaları sonrası Gürlek’i tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İKİNCİ SORUŞTURMA BİLİRKİŞİ AÇIKLAMASI SONRASI BAŞLADI



Bu soruşturmadan bir hafta sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde açıklama yapan İmamoğlu, CHP ve kendisine yönelik soruşturmalarda hep aynı bilirkişinin görev yaptığını savunmuştu.



İmamoğlu’nun burada yaptığı açıklamaların ardından ikinci bir soruşturma başlatıldı. İBB Başkanı’na yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı

ADLİYE ÖNÜNDE KALABALIK ARTTI



İmamoğlu’nun ifadesi öncesinde CHP’den partililere bir çağrı yapıldı.

Çağrı üzerine CHP’liler adliye önünde toplanmaya başladı.

Adliye önünde çok sayıda kişi toplandı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA’lar yer aldı.



C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi.

ADLİYE ÇEVRESİNDE GERGİNLİK Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Çağlayan’da polisle desteğe gelenler arasında gerginlik yaşandı. Adliyenin Şişli kesimine bakan tarafında desteğe gelenlerle polis arasında arbede çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adliyeye geldi

MANSUR YAVAŞ DA ADLİYEDE



İmamoğlu’na destek için çok sayıda siyasi de Çağlayan’a geldi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek için sabah saatlerinde adliyedeydi.



İmamoğlu'na adliyede eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

İMAMOĞLU İFADE VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki soruşturmalar kapsamında ifade vermek için saat 09.40 sıralarında adliyeye geldi. İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. Saat 09.50’de İmamoğlu’nun ifadesine geçildi. İBB Başkanı, tehdit, hakaret, görevli kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüsle suçlanıyor. İmamoğlu bu dört ayrı suçlamayla ilgili ifade verdi. İBB Başkanı'nın ifadesi saat 11.30 sıralarında sona erdi. İfadesi tamamlanan İmamoğlu daha sonra adliye dışında toplanan kalabalığa yönelik bir konuşma yaptı. İmamoğlu konuşmasında, "Mesele İstanbul’da ne yazık ki kurulmaya çalışan bir kumpasın geldiği bir sonuçtur. Hedefin ne olduğu belli." diye konuştu.