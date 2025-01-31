İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermek için adliyede
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki soruşturma kapsamında bugün ifade verecek. İmamoğlu’nun ifade vereceği Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde güvenlik önlemleri artırıldı. CHP’nin çağrısı üzerine çok sayıda partili, adliye önünde toplandı. İBB Başkanı İmamoğlu da saat 09.40 sıralarında adliyeye geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün iki soruşturma kapsamında ifade verecek.
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılan ilk soruşturma, 20 Ocak’ta Yargının Siyasallaşması başlıklı panelde sarf ettiği sözler nedeniyle başlatıldı.
İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirip, kendisine yönelik soruşturmalarda siyasi bir tavır takınıldığını savunmuştu.
İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu açıklamaları sonrası Gürlek’i tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İKİNCİ SORUŞTURMA BİLİRKİŞİ AÇIKLAMASI SONRASI BAŞLADI
Bu soruşturmadan bir hafta sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde açıklama yapan İmamoğlu, CHP ve kendisine yönelik soruşturmalarda hep aynı bilirkişinin görev yaptığını savunmuştu.
İmamoğlu’nun burada yaptığı açıklamaların ardından ikinci bir soruşturma başlatıldı.
İBB Başkanı’na yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.
ADLİYE ÖNÜNDE KALABALIK ARTTI
Ekrem İmamoğlu bugün bu soruşturmalar kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek.
İmamoğlu’nun ifadesi öncesinde CHP’den partililere bir çağrı yapıldı.
Çağrı üzerine CHP’liler adliye önünde toplanmaya başladı.
Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA’lar yer aldı.
C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi.
MANSUR YAVAŞ DA ADLİYEDE
Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor.
İMAMOĞLU ADLİYEYE GELDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki soruşturmalar kapsamında ifade vermek için saat 09.40 sıralarında adliyeye geldi.
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