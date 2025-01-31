İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermek için adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün iki soruşturma kapsamında ifade verecek.



İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılan ilk soruşturma, 20 Ocak’ta Yargının Siyasallaşması başlıklı panelde sarf ettiği sözler nedeniyle başlatıldı.



İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirip, kendisine yönelik soruşturmalarda siyasi bir tavır takınıldığını savunmuştu.



İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu açıklamaları sonrası Gürlek’i tehdit iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İKİNCİ SORUŞTURMA BİLİRKİŞİ AÇIKLAMASI SONRASI BAŞLADI



Bu soruşturmadan bir hafta sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde açıklama yapan İmamoğlu, CHP ve kendisine yönelik soruşturmalarda hep aynı bilirkişinin görev yaptığını savunmuştu.



İmamoğlu’nun burada yaptığı açıklamaların ardından ikinci bir soruşturma başlatıldı. İBB Başkanı’na yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı

ADLİYE ÖNÜNDE KALABALIK ARTTI



Ekrem İmamoğlu bugün bu soruşturmalar kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek.



İmamoğlu’nun ifadesi öncesinde CHP’den partililere bir çağrı yapıldı.

Çağrı üzerine CHP’liler adliye önünde toplanmaya başladı.



Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA’lar yer aldı.



C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adliyeye geldi

MANSUR YAVAŞ DA ADLİYEDE



Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.



Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor.

İmamoğlu'na adliyede eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

İMAMOĞLU ADLİYEYE GELDİ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki soruşturmalar kapsamında ifade vermek için saat 09.40 sıralarında adliyeye geldi.