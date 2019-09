İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İmamoğlu, şöyle konuştu:



(Diyarbakır ziyareti) Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu. Ben gittiğim her yere simgesel hediyeler götürürüm. O güzel fotoğrafı paylaşmak istedim. O posteri Diyarbakır’da paylaştım.



(Belediyedeki tasarruf) Bütün israflardan kurtulucağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’un en zengin kurumu. Bir binaya 2.2 milyon lira kira öder mi? İSPARK’ın haziran ayı 18 milyon liralık zararı var. İSPARK niye zarar etsin? 60 binin üzerinde ücretsiz araç var. Her kurumdan yenileyin, azaltın dedim. Düzenleyeceğiz, elden geçireceğiz. Elden ücret... Burada bir kaçak var. Kredi kartıyla ödeme yapılacak. Verimsiz kullanılan otoparklar var. İSPARK ayda 2-3 milyon lira zarar ediyor. Zam çalışması olacaktır ama şu an için yoktur.



(İşten çıkarma iddiaları) Emekçinin korunmasını dikkat eden biriyim. Arkadaşlarım bir çalışma yapıyor. İki ayda eleman farkı var. (2 bin kişi) Duyurusu yapılmamış, adil değil. Her sendikanın başındaki insanla bu konuda yarışırım.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanı’nın hangi imada bulunduğunu bilmem. Bir kuruma çıkarılanları işe alacaksa memnun olurum. Milyonlarca işsiz. İmayı yorumluyorum; 2 bin değil, 200 bin kişiyi 2 milyon kişiyi işe alsa sevinirim. Belediye başkanına 18 makam tahsis edilmiş, orada da tasarruf yapacağım. Moraliniz yüksek olsun, her şey çok güzel olacak.