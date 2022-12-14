İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Mahkeme, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

MAHKEMENİN KARARINDA HANGİ İFADELER YER ALDI?

Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

''Sanığın bu eylemi kabul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyelerine karşı) işlendiği anlaşıldığından sanığa verilen cezanın TCK'nın 125 son maddesi gereğince TCK 43/2-1 maddeleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak sanığın sonuç olarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen cezada başkaca artırım ve indirim uygulanmasına yer olmadığına,



Sanığın, TCK'nın 53/1 maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan (Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı gözetilmek suretiyle) aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına, üzerinde toplum 812,00 TL'nin sanıktan tahsiline,



Sanık ve müdafilerin kararın tefhiminden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya eş değer bir mahkemeye yazılı bir dilekçeyle ya da sözlü beyanını mahkeme katibine tutanak tutturmak ve hakime onaylatmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurma hakkının bulunduğuna, bu süre içerisinde belirtilen şekilde istinaf yasa yoluna başvurulmaması durumunda kararını kesinleştireceği hususunun sanığa ihtarına. Sanık ve mağdurların yokluğunda sanık müdafilerinin yüzüne karşı, iddia makamının huzurunda mütalaaya uygun, açık yargılama sonunda verilen karar açıkça okunup usulden anlatıldı.''

İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI KARARI NE ANLAMA GELİYOR?



Peki verilen ceza ne anlama geliyor, İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Konuyla ilgili avukat Dr. Rezan Epözdemir NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Epözdemir şunları söyledi:



"TCK 53. maddesinde bir güvenlik tedbiri uygulaması var. Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma. Fail kim olursa olsun hapis cezası varsa bir güvenlik tedbiri var. Para cezası verilseydi ya da hükmün açıklanması geri bırakılsaydı bu durumda belirli hakları yoksun bırakmaya yönelik tedbir söz konusu olmayacaktı. Bir gün bile hapis cezası olsa hapis cezası süreci belirli hakları bırakmaktan yoksun bırakılıyor. Mahkeme, benim de beklemediğim bir şekilde alt sınırdan uzaklaşmış. Bu hapis cezasının doğal sonucu belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktır.



Sürekli süreli kamu görevi üstlenilmesinden kişi mahrum bırakılıyor. 7 gün içerisinde istinafa gidilecek. Bir fikir suçu olduğu için Yargıtay yolu da açık. Yargıtay temyiz itirazlarını reddederse kesinleşmiş olacak. Karar kesinleşirse belediye başkanlığı görevi nihayete ermiş olacak. An itibarıyla siyasi yasak diye tabir edilmesi için kararın kesinleşmesi gerekecek.



İstinaf kararı kaldırabilir veya Yargıtay kararı bozabilir. Türkiye ölçeğinde 1.5, 2 yıllık bir süreçten bahsedilir. Ama kişiye yönelik olağan dışı bir çaba olabilir mi bilmiyoruz. Ben 1,5-2 yıldan önce temyiz sürecinin bitmeyeceğini düşünüyorum. Diğer dosyalardan bir farkı olmaması lazım."



CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?



Peki İmamoğlu cezaevine girecek mi? Rezan Epözdemir bu soruya da yanıt verdi. İmamoğlu'nun cezaevine girmeyeceğini söyleyen Epözdemir, hakaret suçunun işlendiği tarihe ve 2020 yılında yapılan infaz düzenlemesine dikkat çekti. Epözdemir, şunları söyledi:



"Bu karar bu haliyle kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girmeyecek. Neden girmeyecek? Biliyorsunuz bizde bir infaz düzenlemesi yapıldı. 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçlarda şartla salıverme 1/2, denetimli serbestlik 3 yıl olarak uygulanıyor. Buradaki suç tarihi de 4 Kasım 2019. Dolayısıyla 1 yıl 3 ay 15 gün şartla salıverme, 3 yılda denetimli serbestlik olduğu için diyelim ki istinaf ve Yargıtay onadı bu kararı İmamoğlu, sabah cezaevine teslim olup öğleden sonra tahliye olacak. Dolayısıyla cezası bakımından karar kesinleşirse infaz düzenlemesinden faydalandığı için bir yatarı yok."



ADAY OLABİLECEK Mİ?



Avukat Prof. Dr. Selami Kuran da istinaf ve Yargıtay süreçlerine işaret etti. Kararın kesinleşmesine kadar İmamoğlu'nun siyasi ve anayasal haklarından yararlanabileceğini söyleyen Kuran, "Yargıtay aşamasından sonra söz konusu hükmün diğer hususları hayata geçecektir. Sürecin 1.5-2 yılı alacağını düşünüyorum doğal süre içerisinde. Mahkumiyet kararı kesinleşmediği sürece aday olabilir, cumhurbaşkanı adayı da olabilir" diye konuştu.



Kuran şöyle devam etti:



"Bağımsız ve tarafsız yargıya olan güvenimizin sarsılmaması lazım. Hiç kimse özel bir pozisyonda değildir. Suç varsa mutlaka yargılama gerektirir. İçtihatler göz önüne alınarak yargılama yapılması gerekir."



DURUŞMADA YAŞANANLAR

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti'li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET



Sanık avukatlarının önceki duruşmada delillerin tam araştırılmadığını öne sürerek reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatan mahkeme hakimi, reddi hakim talebinin üst mahkeme tarafından reddedildiğini tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık avukatı Kemal Bolat, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenilmesini istedi. Hakim, Soylu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebini reddetti.

TANIKLAR DİNLENDİ



Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ve siyasi danışmanı Necati Özkan da İmamoğlu'nun hiçbir zaman YSK ve YSK üyelerine yönelik herhangi bir açıklamasının olmadığını savundu.

SAVCI MÜTALAASINI YİNELEDİ



Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaayı yinelediğini belirtti.



Mütalaada, İmamoğlu’nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, Nisan ayındaki mütalaasını yineleyerek İmamoğlu’na hapis cezası verilmesini ve hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istedi.



Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.



Hakim ise savunmaların hazırlanması için yeterli sürenin önceki celselerde verildiğini ifade ederek bu talebi reddetti.

Bunun üzerine sanık avukatları savunmalarını hazırlamak için duruşmaya ara verilmesini talep etti.



Hakim, sanık avukatlarının savunmalarını hazırlaması için duruşmaya saat 16.00'ya kadar (3 saat) ara verdi. Verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada avukatlar savunmalarını yaptı.

2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Avukatların savunmaları sonrası verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE DAVETİ



Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbulluları saat 16.00'da Saraçhane'ye davet etti.



İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



''16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.''



KILIÇDAROĞLU'NDAN VİDEOLU PAYLAŞIM



Almanya ziyaretini iptal edip Türkiye'ye döneceği öğrenilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek için Twitter'dan video mesaj yayınladı.



Kılıçdaroğlu ''Adalet, adalet , adalet'' başlıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:



''Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, 'Sözlerin kime yönelik olduğu belli, tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum, yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir, aklınızı başınıza alın.''



AKŞENER'DEN ÇAĞRIYA YANIT



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter'dan ''Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz'' paylaşımı yaptı.



BABACAN'DAN AÇIKLAMA



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, ''Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.



DAVUTOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK TELEFONU



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ''İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız'' ifadesini kullandı.

''AHMAK'' TARTIŞMASI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" tartışması yaşanmıştı.



Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti.



İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" yanıtını vermişti.

İDDİANAMEDE



İddianamede, İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019’da gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK üyelerine hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülüyor. İmamoğlu'nun, “açıklama sırasında kullandığı söylemle YSK üyelerine alenen hakaret ettiğinin anlaşıldığı" belirtilen iddianamede, "bu sözün, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu" ifade edildi. "İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı" belirtildi. İddianamede yer alan yazılı savunmasında İmamoğlu ise söz konusu açıklamasında YSK üyelerine yönelik bir ifadesi olmadığını, bu söylemin kimse tarafından da Kurul üyelerine yönelik algılanmadığını ifade etti. İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik, "zincirleme şekilde kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.