İBB Başkanı İmamoğlu, Batman'da "Halk Buluşması"nda konuştu

"Birbirimizden farkımız yok, benim hiçbirinizden farkım yok, eşitiz. Makam ne olursa olsun, milletin tek bir ferdine haksızlığa, ayrımcılığa ve vatandaşımızın hakkını korumayan hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın her türlü hakkını koruyacağız. Vatanımızın tek karış toprağına zarar, parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk, asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu bize Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetidir, Atatürk'ün emanetidir. Bu ebediyen sürecek."



Devletin vatandaşına gücünü değil şefkatini göstermesi gerektiğini dile getiren İmamoğlu, "Devlet vatandaşını, çocuğunu, kadınını, gencini sever, onların yüreğini ısıtır, onlara şefkatini gösterir, gücünü değil. Vatan, millet, bayrak hepimizin, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz." ifadelerini kullandı.

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