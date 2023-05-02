İBB Başkanı İmamoğlu, Batman'da "Halk Buluşması"nda konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halk Buluşması" adlı mitingde konuştu. İmamoğlu, "Vatanımızın tek karış toprağına zarar, parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk, asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Batman'da "Halk Buluşması"nda konuştu
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İnsan Hakları Caddesinde düzenlenen "Halk Buluşması"nda konuşan İmamoğlu, 'ın Mezopotamya'nın kadim tarihinde yer alan bir kent olduğu kadar yeni bir şehir de olduğunu söyledi.

Devletin dininin adalet olduğunu belirten İmamoğlu, “Milletçe bu canım memleketin hep birlikte eşit hissedarlarıyız." dedi.

İnsanların birbirinden farkı olmadığını dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

İBB Başkanı İmamoğlu, Batman'da "Halk Buluşması"nda konuştu - 1

"Birbirimizden farkımız yok, benim hiçbirinizden farkım yok, eşitiz. Makam ne olursa olsun, milletin tek bir ferdine haksızlığa, ayrımcılığa ve vatandaşımızın hakkını korumayan hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın her türlü hakkını koruyacağız. Vatanımızın tek karış toprağına zarar, parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk, asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu bize Cumhuriyeti'nin emanetidir, Atatürk'ün emanetidir. Bu ebediyen sürecek."

Devletin vatandaşına gücünü değil şefkatini göstermesi gerektiğini dile getiren İmamoğlu, "Devlet vatandaşını, çocuğunu, kadınını, gencini sever, onların yüreğini ısıtır, onlara şefkatini gösterir, gücünü değil. Vatan, millet, bayrak hepimizin, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz." ifadelerini kullandı.

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