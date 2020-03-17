İBB Başkanı İmamoğlu corona virüs önlemlerini açıkladı

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla İBB olarak alınan ve alınacak önlemleri açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunana İmamoğlu, ''Vatandaşlarımızla eş güdümlü bu süreci yönetmek zorundayız. Asla panik olmayacağız.Temkinli olacağız ve mutlaka ve önlemlerini almış bir toplum olacağız. İstanbul'da ilk olarak vatandaşlarımızı kişisel ve toplumsal hijyen konusunda, çok yoğun bir şekilde bilgilendirdik. Şehirdeki ve toplu taşımadaki tüm ekranlarımızdan bilgilendirmeler yaptık. Bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Sosyal medyayı da, bu anlamda en yoğun etkileşim aracı olarak kullandık. Ardından vatandaşlarımızın yoğun olarak bir araya geldiği toplu taşıma ve buluşma alanlarında hızlı bir hijyen çalışmasına başladık'' dedi.

Öte yandan İmamoğlu, mobil hijyen ekip sayısının 40'a çıkarıldığını da belirterek,

''Başta, kimlerin ziyaret ettiği konusunda net bilgilerimizin olmadığı müzelerimizi, İSMEK kurslarımızı, kütüphanelerimizi, kültür merkezlerimizi kapattık. Tüm etkinlikleri, İstanbul çapında iptal etmek zorundaydık. Gerçekten insanların bir arada olması, ciddi anlamda sıkıntı. Amacımız, insanların kalabalık buluşmalarını önlemekti. Bugünden itibaren toplumun her kesiminden binlerce insanı ağırladığımız sosyal tesislerimizi ve hatta hastanelerdekiler hariç tüm BELTUR kafelerimizi geçici olarak kapatma kararı aldık." şeklinde açıklamlarda bulundu.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"İstanbul'u ve İstanbulluları ne kadar iyi korursak, aslında Türkiye'yi o kadar iyi korumuş oluruz.Pazarcılar Odası Başkanı'mızla görüştük, konuştuk. Pazarlarla ilgili alınacak tedbirleri de bugün, 39 ilçe belediye başkanıyla eşgüdümlü olarak konuşacağız. 'Neler yapmalıyız, hangi kararları almalıyız' konusunda, ortak akılla, ortak kanaatlerle bir karar verme adına toplantımızı yapacağız''



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