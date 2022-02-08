İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Süre doldu, inşaat mühürlendi

İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan İlim Yayma Vakfı'na ait yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, haberi sosyal medyadan duyurdu.



Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz. pic.twitter.com/HYpMCtrtSv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 8, 2022

İmamoğlu şu mesajı paylaştı:



''Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz.''



Fatih Belediyesi ise inşaat işlemlerinin durdurulmasına rağmen mesai saati bitmeden mühürleme işlemi yapıldığını açıkladı.

İlim Yayma Vakfı tarafından inşa ettikleri binayla ilgili yapılan açıklamada ''Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz" denilmişti.