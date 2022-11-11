İBB Başkanı İmamoğlu 'hakaret' davasında hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019'daki yerel seçimler sırasında "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle" başlayan yargılanmasına devam ediliyor.



Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Eylül'de görülen duruşmayı mahkeme, tanık dinlenmesi için bugüne ertelemişti.



Hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ''siyaset yasağı'' ile karşı karşıya kalabilir.



BAKAN SOYLU'DAN İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan geldi. Kızılca, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada yaptığı savunmada Soylu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ifade etti.



Uğur Kızılca, bunun üzerine Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcığı'nda devam ettiğini belirtti.



''AHMAK'' TARTIŞMASI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" tartışması yaşanmıştı.



Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti.



İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" yanıtını vermişti.

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