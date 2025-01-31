İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma: Bugün ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi, bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüste bulunduğu iddialarına ilişkin iki ayrı soruşturma kapsamında bugün ifade verecek.



İBB Başkanı İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün İstanbul Adliyesi'ne gelecek.

İMAMOĞLU: HER ALANDA SONSUZ MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM



Dün yaptığı açıklamada hakkındaki soruşturma nedeniyle cuma günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vereceğini anımsatan İmamoğlu, şunları söyledi:



“Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için, İstanbul’un belediye başkanı olarak bunları ifşa ettiğim için ifadem alınacak.



Demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar. Muhalefetsiz bir ülke yaratma hevesiyle, siyasi operasyonu sürdürüyorlar. Bu yoldan dönmeyeceğim. Cesaretimiz var, heyecanımız yüksek.



Her alanda sonsuz mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.”



İMAMOĞLU HAKKINDA AÇILAN İKİ SORUŞTURMA



İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Başsavcı Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.



İmamoğlu için "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi" suçundan ayrı bir soruşturma da başlatılmıştı.



EKREM İMAMOĞLU BİLİRKİŞİ İÇİN NE DEDİ?



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir basın toplantısnda bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçladı.



Toplantının ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "turpun büyüğü heybede" sözü üzerine seçtiğini belirten İmamoğlu, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, bu sözlerinin ardından, hakında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürdü.



İmamoğlu, olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savundu.



"Eğer bir konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiriyorsa, savcıların konuyu bize bağlama arzusu varsa Ekrem İmamoğlu'na, bilin ki maharetli bilirkişi de o dosyaya hemen eklemleniyor." iddiasında bulunan İmamoğlu, "Şak diyorlar, tak diye rapor çıkıyor." diye konuştu.



Bu açıklama üzerine savcılık harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.



BİLİRKİŞİ : "BENİ KİMSE BAĞLAMAZ"



İmamoğlu'nun suçladığı bilirkişi Halk Tv'nin sorusunu yanıtlarkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bilirkişi sadece CHP davalarına bakmadığının, diğer partilerin de davalarına baktığını belirterek "Beni kimse bağlamaz.Asla seçilmiş kişi değilim" dedi. Dosyaları alırken savcılarla istişare etmediğini belirten bilirkişi, 1970 yılından bu ticari hayatın içinde bulunduğunu, muhasebecilik de yaptığını söylemekle yetindi.



Bu röportajın izinsiz kayıt edildiği iddia edildi. Bu iddia üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk Tv ve Gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması suçlamasıyla başlatıldı.

