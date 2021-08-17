İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da her üç binadan biri depreme dayanıksız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Loca Mahal Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Törene, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da katıldı.



Anahtar teslimleri öncesinde konuşan İmamoğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'nci yıldönümünde ölenleri andı.



İmamoğlu, depremin, Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli gerçeği olduğunun altını çizdi.



"ENVANTERİMİZ BİZİ MUTLU EDECEK SEVİYEDE DEĞİL"



Olası İstanbul depremine dikkat çeken İmamoğlu, "17 Ağustos'un 22. yıl dönümünde yani biliyoruz ki İstanbul'un büyük depreminin günü saati belli değil, her an olabilir. İstanbul'un tehlike ve risk haritalarını çıkarttığımızda envanterimiz bizi mutlu edecek seviyede değil. İstanbul'da biz bina tespit çalışmalarını başlattık. Yapılan tahmin çalışmada İstanbul'da 50 bin bina, ağır ve çok ağır hasar alacak bina olarak 2018 raporunda büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışmada yayınlanmıştı" dedi.

İmamoğlu, son bir buçuk yıldır yaptıkları çalışmalara göre de her üç binadan birinin depreme dayaknıksız olduğunu belirtti.



"ACİL BİÇİMDE DEPREM MESELESİ BİRİNCİ SIRAYA ALINMALI"



"Acil bir biçimde bu meselenin deprem meselesinin İstanbul'un ve Türkiye'nin birinci meselesi haline gelmesini biz istiyoruz" diyen İmamoğlu, "Sadece yirmi iki binadan, yirmi iki ilçeden yola çıktığımızda az önce söylediğim, 2018'deki raporda bütün İstanbul için 50 bin bina diye tarif edilen çok ağır ve ağır hasarlı olması ihtimali şeklinde tanımlanan sayı sadece 22 ilçede 83 bin bina sayısına ulaşıyor. Elde ettiğimiz veriler ne yazık ki 2018'e göre daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Bu aslında çok ağır ya da ağır hasarlı diye tanımlayacağımız bina sayısının 130 binlere, ulaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

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17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 22.YILI