İBB Başkanı İmamoğlu: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın

İstanbul'da dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olmaya başlayan kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Yağışın hafta başına kadar etkili olacağı bildirildi.

Kentte olumsuz bir durum yaşanmaması için de belediye ekipleri önlem alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) konuşan İmamoğlu, 24 Ocak'taki gibi bir mağduriyetin oluşmaması için çalışacaklarını anlattı.

220 bin ton tuz ve 64 tanker solüsyonunun müdahaleye hazır beklediğini söyleyen İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kendi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını tavsiye ederiz. Zira toplu taşıma araçlarımız ihtiyaç karşılayacak seviyede" dedi.

İmamoğlu AKOM'da karla mücadeleye ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı.

"EKİPLER 7/24 ÇALIŞACAK"



İBB Başkanı, "4 bin 23 kilometrelik İBB sorumluluğundaki yolun trafiğinin açık tutulması için 9 bin 500 personel, 2 bin araç ve iş makinemizle 7/24 çalışacak ekibimizin olduğunu ifade edelim. Bu araç sayısı içerisinde de 650 kar küreme aracımız olduğunu da ifade edeyim" diye konuştu.



TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ ARTTI



Karla mücadele kapsamında toplu taşıma seferleri de artırıldı. Metrobüs sabaha kadar, raylı sistem gece 02.00'ye kadar çalışacak. Vapurlar 00.00'a kadar seferlerine devam edecek. İETT ve şehir hatları da yoğunluğa göre ek seferlerle sürece destek verecek.