Dün mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı.

Saraçhane'deki belediye binasına gelen İmamoğlu, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Şeffaflıkla ilgili çalışmalar yapacaklarını söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Meclis iradesinin sizde olmamasını zaafiyet olarak gösterseler de bunu bu ülke ve şehir adına fırsata dönüştürmek istiyorum. Şeffaf odamızda her şeyi konuşurken vatandaş bilsin istiyoruz. Teknoloji çağın demokrasi anlayışı için fırsattır. Bizim insanımız demokrasiye fıtrat olarak çok uygun. Özgürlüğü seviyoruz. Son derece radikal kararlar alacağız. Göreceksiniz eksiklerimiz olabilir ama tamamlayacağız."



İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Bugün bütün çalışma arkadaşlarıma İBB çalışanlarımızla bismillah diyoruz. İnşallah güzel hizmetlerimize başlayacağız. Çok işimiz var. İstanbul'un çok işi var. Tespitlerimiz var, sahada tespit edeceklerimiz var. Bu kurumun uzun süreli hafızası çok önemli. İçine siyaset katmadan kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve beceriler varsa biz ona talibiz.

"BİZDEN OLAN-OLMAYAN ANLAYIŞI BİTTİ"

Bu tarihi kurumun her insan kaynağından faydalanabileceğimizi herkes bilmeli. Bugün bizden olanlarla bizden olmayanlar anlayışını bittiği gün. Biz kucaklarken çalışma arkadaşlarımız da aynı samimiyetle bizi kucaklasınlar istiyoruz. Kişisel beklentilerle veya kişiye hizmet anlayışıyla kimse bizden talimat almayacak.



"MESULİYETİMİN FARKINDAYIM"

Elbette heyecanım var ama aklımın önüne geçmez. Mesuliyetimin farkındayım. Eşimle çocuklarımla annemle babamla kucaklaştım. Ortanca oğlum bu binayı ne zaman kütüphane yapacaksın, büyük oğlum otobüslere indirimi sordu.



"MİTİNG DEĞİL BULUŞMA"

(İstanbul mitingi) Detayları bugün ya da en geç yarın sabah paylacağız. Bu bir miting değil buluşma olacak. Karnaval gibi de düşünebilirsiniz. Herkesi bu şehrin insanlarını davet ediyoruz. Bize oy verenleri değil sadece. İnşallah İstanbul için güzel bir başlangıç gününü yaşamış oluruz.

AK PARTİ'DEN TEBRİK ALDI MI?

Buradaki resmi telefonlardan bir bilgi elde edemedim. Cep telefonuma da bakamadım.



ERDOĞAN'I ZİYARET EDECEK Mİ?



Sorumluluğum neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Biz normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız. El sıkmaya fırsatımız olursa elini sıkarız daha fazla fırsat varsa kucaklarız.

Meclis toplantısı pazartesi görünüyor programda. Yönetmelik öyle görünüyor. Hazırlığımızı ona göre yapıyoruz."