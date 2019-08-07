İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'ndaki Büyükyalı ve Karaköy’deki Martı projelerinden sonra Galataport projesini gezdi.



Kentte belirledikleri 20 önemli projeyi gezmeye devam edeceklerini belirten İmamoğlu, Galataport projesiyle ilgili bilgiler aldı.



Yetkililer, Galataport'un bölgenin mahalle dokusuna uygun bir şehir projesi olduğunu vurguladı.

Ekrem İmamoğlu’na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile yardımcıları da eşlik etti.

Yaya geçişine kapalı Karaköy sahil şeridinin projenin hayata geçmesiyle halkın kullanımına açılacağının altı çizildi. Kruvaziyer yolcu terminalinin de bu anlayış kapsamında yerin altına inşa edileceği belirtildi.



Sunumda ayrıca, Galataport'un bir kültür ve sanat merkezi de olacağı da ifade edildi.

VİDEO: GALATAPORT'TA SONA DOĞRU