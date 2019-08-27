İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülkenin büyük bir işsizlik sorunu var. Bunun bir sebebi var. İktidarın kötü ekonomi yönetimi. Biz İstanbul'da yaşayanlara 5 yıl içinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. Umarım iktidar da işsizlik konusunda tatmin edici bir takvim ortaya koyar. Bu derin sorun dururken İBB'nin seçilmiş başkanına laf söylemekle olmaz.

Altyapı konusunda bütün sorunlu yerlerin çıkarılmasını istedim. Kalıcı çözüm üretelim dedik. Bu tespiti ilk defa biz mi yapıyoruz dedim hayır dediler. 2017'den sonra kimse bir şey yapmamış. Sirkeci'deki sorunu kasım ayı itibariyle kalıcı olarak çözeceğiz. Bunların hepsi kalıcı çözülürse önemli. Bu tür vakalar 21. yüzyılın kenti İstanbul'a yakışmıyor.

Araçlar konusunda her gün arkadaşları silkeliyorum. Bu konuda ciddi yol aldık, ne yazık ki muazzam bir ısraf var. Sizleri de davet edeceğimiz bir buluşmamız olacak.

Tatil konusu yeterince konuşuldu, herkes bir yorum yaptı. Vatandaşlar da bu konuda yorum yapmıştır, biz işimizin başındayız.

"15 GÜN SÜRE İSTEDİLER, VERECEĞİZ"

(15 Temmuz Demokrasi Otogarı) Bu hafta umuyorum işlemler biter. Bir aksilik olmazsa İBB halka ait bu alanın yönetimini ele alarak işletme yönetimini sağlayacak. Yeni otogar için sektör temsilcileriyle ortak çalışacağız. 15 gün içerisinde tüm malzemelerini boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler, bu makul süreyi onlara tanıyacağız."

SERVİS ZAMMI AÇIKLAMASI

Toplu taşıma araçları ve servislerle ilgili bir soruya İmamoğlu, şu yanıtı verdi:



"Bugün UKOME toplantımız var. Bu toplantıda arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle servis araçları, taksiler ve minibüslerle ilgili 2 yıla yakındır zam yapılmayan servisler bunun dışında bir süreç içeresinde. Esnafımızı da düşünen milletimizi de düşünen ki diğer toplu taşımalar da zam yapmaksızın bu araçlarla ilgili bugün UKOME'de bir görüşme yapılacak ve bir karara bağlanacak. Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak."