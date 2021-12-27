İBB Başkanı İmamoğlu'dan 'teftiş' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör örgütü bağlantılı çalışanların olduğu ihbarları üzerine özel teftiş başlattığını duyurması gündemdeki yerini koruyor.

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarında bulunduğu 11 büyükşehir belediye başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve belediye başkanları açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İçişleri Bakanlığı'nda oturan zat 12 Aralık günü TBMM’de konuşma yaptı ve İBB'de tam 557 terörist olduğunu iddia etti. Bir gün önce yaptığı konuşmasında Türkiye’de toplam terörist sayının 160 olduğunu söylemişti" dedi.

"BAKANLIK CİDDİYE ALMADI"

Soylu'nun açıklamasının ardından 15 Aralık’ta teftiş kurulunda araştırma ve gerekmesi durumunda soruşturma izni verdiğini söyleyen İmamoğlu, "Ortaya atılan ihbarın kurumsal olarak ne yapacağını bilerek hareket ettim. Aynı tarihte ise İçişleri Bakanlığına yazı yazdım. Bilgi istedim. Dedik ki 'bize bu konuda bilgi verin, kimdir bunlar, listeyi yollayın biz de gereğini yapalım'. Bir terörist ile ilgili tespitiniz varsa bunu ciddiye almalıyız. Bakanlık ciddiye almadı" diye konuştu.

"Uyuyan bakanlık dün saat 20.00 itibarıyla bu uykudan uyanıp tweet atarak hakkımızda bir soruşturma izni işlemini başlattığını duyurdu" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben açıkçası devletin Twitter'dan soruşturma izni vererek, başlatmasına ilk kez şahit oluyorum. Hangi biriniz sayı ile tespit yapıldıktan sonra bir bakanlığın teftiş başlattığını duydunuz? Sayı verip hükümde bulunuyorsunuz, sonra teftiş başlatıyorsunuz. Ne teftişi? Sen bakanlıksın; terörist ise tut kulağından götür at hapse. Böyle bir sürecin uygulanması akıllara zarar."



"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA SORUŞTURMA AÇILMALI"



Ekrem İmamoğlu, adli sicil kaydının Adalet Bakanlığı'ndan alındığını belirterek, "O zaman bakanlık yanlış yere soruşturma açıyor. Açması gereken yer Adalet Bakanlığı. 557 teröristi tutuklamıyorsa bir başka soruşturma açılması gereken yerin İçişleri Bakanlığı olduğunu düşünüyorum" ifaderini kullandı.

"MİLLET ARTIK GÜLÜYOR"

Kendisinin ve iş arkadaşlarının sürekli terörist ilan edildiğini dile getiren İBB Başkanı, "Bu anlayışın ülkemize, şehirlerimize hiçbir katkı sunmadığını belirtmek isterim. Aynı kişiler, kurumlar İstanbul seçiminde de bütün sandık görevlilerini terörist ilan ettiler. 'Çaldılar' dediler, 'hırsız' dediler ve sonra dediler ki 'biz bunu hukuken söylemedik, siyasi olarak söyledik'. Elde var sıfır günün sonunda. Tek bir kişi ile ilgili ne bir soruşturma ne bir tutuklama yapıldı. Millet buna artık gülüyor" dedi.

"MEKTUBUM UTANILACAK BİR MEKTUP DEĞİL"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yazdığı mektupla ilgili değerlendirmesi ile ilgili de İmamoğlu, şunları söyledi:



"Mektup yazmak ne zamandan beri 'ayıp' oldu bu topraklarda? Yanlış bilgilerle konuşan, ne yazık ki aldatılan bir Cumhurbaşkanımız var. Ben büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin çok kıymetli makamının yanlış şeyler söylemesini istemediğim için kendilerini bilgilendirmek zorunda hissettim."



"BUGÜN GİTSİN TUTUKLASINLAR"



İmamoğlu, Bakan Soylu'nun İBB’de ByLock kullanan, polis katili olan kişilerin bulunduğunu tespit ettiklerinin söylediğinin anımsatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"'Tespit edildi' diyor. Ben istihbarat teşkilatı mıyım, ben yargı kurumu muyum? Bunları tespit etmiş bakan; yerinde oturuyor, basın önünde söylüyor, o kişiler de İstanbul Belediyesi'nde görev mi yapıyor şu anda? Görevini yapsın, onları tutuklasın ya da benim 15 gün önce yazdığım mektuba cevap versin.

Kendisine soruyorum; 'varsa tespit ettiğiniz kişiler bildirin, biz de gereğini yapalım' diyoruz. 'Biz onu hukuken söylemedik siyaseten söyledik' diyecekler yarın. Bugün gitsin tutuklasınlar. Bize yazı yazsınlar gereğini yapalım. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı gidip Cumhurbaşkanına bu konuda hesap versinler. Hesap verecek kişi ben değilim."