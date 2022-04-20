İBB Başkanı İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten istenen ceza belli oldu

DHA: İBB Başkanı İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haberler 20.04.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 12:17

İBB Başkanı İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten istenen ceza belli oldu

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İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi.

İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığ davada savcı mütalaasını açıkladı.

DHA'nın haberine göre mütalaada İmamoğlu için 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edilmişti. Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı, yenilenen seçimde başkan seçilen İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine İmamoğlu hakkında "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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