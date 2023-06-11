İBB Başkanı İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt

Seçim sonrası CHP'de gündem değişim...
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerinden ardından Merkez Yönetim Kurulu'nda geniş çaplı değişikliğe gitti.
Ancak yapılan değişikliklerin parti içinde yeterli bulunmadığı belirtiliyor.
Adı genel başkanlık için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Haliç Su Sporları Merkezi açılışına katılan İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığına aday mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
"Değişim konusunda kararlıyım" diyen İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım." ifadelerini kullandı.
"DEĞİŞİM TÜRKİYE'YEÇOK İYİ GELECEK"
İBB Başkanı, "Aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklaması da sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:
"Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum."
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