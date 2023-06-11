İBB Başkanı İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt

"Değişim konusunda kararlıyım" diyen İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİM TÜRKİYE'YEÇOK İYİ GELECEK"

İBB Başkanı, "Aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum." dedi.