İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 sayfalık mektup

Ekrem İmamoğlu bugün Ankara'da düzenlenen kongre öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 sayfalık mektup verdi. İmamoğlu konu ile ilgili, ''Görüşme talebimi ilettim'' dedi.

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Ankara'da akıllı şehirlerin masaya yatırıldığı kongrede gündem Kanal İstanbul projesi oldu.

Bugün başkentte "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programı düzenlendi. Programda öne çıkan konulardan birisi de Kanal İstanbul projesiydi.

Kongrenin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Törende bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projeye ilişkin 4 sayfalık bir mektup verdiğini açıkladı.

İmamoğlu mektuba ilişkin,  ''4 sayfalık mektubumu verdim. Bakanların konuşması devam ederken ilgisini benim mektubuma vermişti. İçerik şu yalan yanlış içeriklerle ilgili kendilerine brifing vermek istedim. Görüşme talebimi ilettim' dedi.

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