İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kiralık evler için çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kadıköy'deki 56 yıllık binanın yıkımına başlandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1967'de inşa edilen Feneryolu Mahallesi Eyüppaşa Sokak'taki 18 bağımsız birimden oluşan Ferah Apartmanı'nın yıkım çalışmalarını izledi.
İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir binanın kaç cana mal olabileceğinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde herkes tarafından görüldüğünü söyledi.
İSTANBUL'DA HER BİNAYA DÖNÜŞÜM
Deprem bölgesinde yıkılan binlerce binanın insanlara tabut olduğunu ifade eden İmamoğlu, İstanbul'un her binasını dönüştürmek için azami gayret içerisine olduklarını dile getirdi.
"SÜRECİ UZATMAK BÜYÜK TEHDİT"
İstanbullulara kentsel dönüşüm için uzlaşma çağrısında bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımız uzlaşamaz, bu süreci uzatırsa var olan tehdide karşı inanılmaz derecede tedbirsiz davranmış olurlar. Çünkü depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. İnsanlarımızı tehdit eden binalarda oturmak, Allah korusun kendini ölüme bırakmak demektir. Burada (Ferah Apartmanı) bile uzlaşı zamanı, 2 yıl gibi bir sürede olgunlaştı. Vatandaşlarımızın en üst seviyede bu sürece duyarlı olması şart. Yani mali beklentiler ve bunun gibi birtakım hususlar üzerinden süreci uzatmak gerçekten büyük bir tehdittir. Anlaşma zeminini en üst seviyeye taşıma konusunda bütün İstanbullu hemşehrilerimi sorumluluğa davet ediyorum."
YÜZDE 50'DEN FAZLASI KİRACI
İmamoğlu, deprem riskli binaların yüzde 50'den fazlasında kiracıların oturduğu bilgisini verdi. Kiracılara oturdukları ev konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen İBB Başkanı, "Her binada oturmayı mutlaka kendilerine çözüm olarak görmesinler. Çürük binayı, yani ağır hasar almaya dönük tehdidi olan bir binayı hiç kimsenin kiraya verebilme hakkı olamaz. Bunu da engelleyici önerilerimiz vardır. İşte bütün bunları bir masada konuşalım arzusundayız." diye konuştu.
Kimsenin, ekonomik koşullar ve yüksek kiralar nedeniyle sağlam olmayan yapılarda yaşamaması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, İstanbul'da kiralık konut noktasında bazı tedbirlerin alınması, çürük ve depreme dayanıksız binanın kiraya verilmemesi için engelleyici yöntemlerin bir masa etrafında konuşulmasını önerdi.