İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kiralık evler için çağrı

"SÜRECİ UZATMAK BÜYÜK TEHDİT"



İstanbullulara kentsel dönüşüm için uzlaşma çağrısında bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımız uzlaşamaz, bu süreci uzatırsa var olan tehdide karşı inanılmaz derecede tedbirsiz davranmış olurlar. Çünkü depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. İnsanlarımızı tehdit eden binalarda oturmak, Allah korusun kendini ölüme bırakmak demektir. Burada (Ferah Apartmanı) bile uzlaşı zamanı, 2 yıl gibi bir sürede olgunlaştı. Vatandaşlarımızın en üst seviyede bu sürece duyarlı olması şart. Yani mali beklentiler ve bunun gibi birtakım hususlar üzerinden süreci uzatmak gerçekten büyük bir tehdittir. Anlaşma zeminini en üst seviyeye taşıma konusunda bütün İstanbullu hemşehrilerimi sorumluluğa davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı Haberi Görüntüle YÜZDE 50'DEN FAZLASI KİRACI



İmamoğlu, deprem riskli binaların yüzde 50'den fazlasında kiracıların oturduğu bilgisini verdi. Kiracılara oturdukları ev konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen İBB Başkanı, "Her binada oturmayı mutlaka kendilerine çözüm olarak görmesinler. Çürük binayı, yani ağır hasar almaya dönük tehdidi olan bir binayı hiç kimsenin kiraya verebilme hakkı olamaz. Bunu da engelleyici önerilerimiz vardır. İşte bütün bunları bir masada konuşalım arzusundayız." diye konuştu.



Kimsenin, ekonomik koşullar ve yüksek kiralar nedeniyle sağlam olmayan yapılarda yaşamaması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, İstanbul'da kiralık konut noktasında bazı tedbirlerin alınması, çürük ve depreme dayanıksız binanın kiraya verilmemesi için engelleyici yöntemlerin bir masa etrafında konuşulmasını önerdi.