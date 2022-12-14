İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'hakaret' davası başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "hakaret etmekle suçlandığı'' davanın ertelenen duruşması bugün görülüyor.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Saat 11.30 sıralarında başlayan davada, avukatların reddi hakim talebi reddedildi.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 Kasım'da görülen son duruşmada tanıklar dinlenmişti.



Mahkeme başkanı savcıdan esas hakkındaki mütalaasını istemişti. Savunma avukatları ise kendilerinden görüş alınmadığı gerekçesiyle "reddi hakim" talebinde bulunmuştu.



Hakim bu talebi davayı uzatmaya yönelik bularak reddetmişti.



Savcı, İmamoğlu'na "4 yıl 1 aya kadar" ceza verilmesi talebini yinelemişti.



Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmamıştı. İmamoğlu aynı saatlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla Saraçhane'deki İBB binasında görüşmüştü.



Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalabilir.



''AHMAK'' TARTIŞMASI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" tartışması yaşanmıştı.



Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti.



İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" yanıtını vermişti.