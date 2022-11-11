İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'hakaret' davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "hakaret etmekle'' suçlandığı dava 14 Aralık'a ertelendi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı.

Anadolu Adliyesi'ndeki duruşmada tanıklar dinlendi.

Mahkeme başkanı savcıdan esas hakkındaki mütalaasını istedi. Savunma avukatları ise kendilerinden görüş alınmadığı gerekçesiyle "reddi hakim" talebinde bulundu.



Hakim bu talebi davayı uzatmaya yönelik bularak reddetti.



Savcı, İmamoğlu'na "4 yıl 1 aya kadar" ceza verilmesi talebini yineledi.



Mahkeme bir sonraki duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.



İmamoğlu'nun ceza alması durumunda ''siyaset yasağı'' getirilmesi söz konusu.

BAKAN SOYLU'DAN İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan geldi. Kızılca, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada yaptığı savunmada Soylu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ifade etti.



Uğur Kızılca, bunun üzerine Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcığı'nda devam ettiğini belirtti.



''AHMAK'' TARTIŞMASI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" tartışması yaşanmıştı.



Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti.



İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" yanıtını vermişti.