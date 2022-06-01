İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'hakaret' davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'YSK üyelerine hakaret davasında karar çıkmadı.



Davanın karar duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Duruşmaya çok sayıda partili katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da adliyeye geldi.

Mahkeme, İmamoğlu'nun avukatlarının sunduğu raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmetti. Karar incelemeden sonra verilecek. Bir sonraki duruşma ise 21 Eylül'de yapılacak.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İmamoğlu da Twitter'dan bir açıklama yaptı. Saat 15.00'te konuyla ilgili bilgilendirme yapacağını söyleyen İmamoğlu, Türkiye'de böyle bir davanın dahi olması, yapılması ve sürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu cezayla ilgili tarif gerçekten utanç verici. Her şeye rağmen umudumuz yargının aklı selim ve adaletin kurallarına uygun bir biçimde sürdürülebilir zemine oturması. bugün beni dstekleyen yanımda olan İstanbullulara, yol arkadaşlarıma, siyasi dostlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ZİNCİRLEME HAKARET"



Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Savcı, gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanmasını da talep etmişti. Bu madde aldığı ceza nedeniyle kişinin bazı haklarını kullanmasını yasaklayabiliyor.



B durumda ceza alması ve bu cezanın Yargıtay tarafından onaylanması durumunda İmamoğlu için siyasi yasak gündeme gelecek.



'AHMAK' TARTIŞMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" tartışması yaşanmıştı.



Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti.



İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" yanıtını vermişti.

İBB Başkanı hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor.

