İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Maltepe’de Okul Aile Birliği temsilcileri ile iftarda buluştu. Burada bir konuşma yapan Uysal, aslında Türkiye’nin başkanlık sistemine yabancı olmadığını ve birçok alanda başkanlık sisteminin uygulandığını söyledi. Uysal, “Önümüzde 24 Haziran seçimi var. Şuanda seçimle ilgili malumunuz değişik tartışmalar var. Bu tartışma ne? Bu seçimle ülkemiz yeni bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi nedir, ne değildir vatandaşın kafasını karıştırma adına, bazıları diyor ki biz kazanırsak bu sistemi geri döndüreceğiz. Bazıları başka şeyler söylüyor. Halbuki olay çok basit. Aslında ülkemiz bugüne kadar hükümetin seçimi hariç, her şeyde başkanlık seçimi var. Muhtarlık seçimi yapıyoruz, başkanlık sistemi.. İlçe Belediye Başkanı seçiyoruz, başkanlık sistemi.. Okul aile birliği seçimi yapılıyor başkanlık sistemi.. Büyükşehir belediye başkanı seçiliyor, başkanlık sistemi ile seçim yapılıyor. Başkanlık sistemi ne demek? Seçeceğimiz kişi buranın yönetimine talip olup olmadığı meselesi. Şimdi baktığımız zaman 24 Haziran’da aslında konu şu. Ülkeyi kim yönetsin seçimi. Olayı böyle basit bir şekilde anlatsak tabi Cumhurbaşkanımız yüzde 60-70 ile seçilir diye korkuyorlar, onun yerine bu sistem diktatörlük getirir, bu sistem şunu getirir, bu sistem bunu getirir bir sürü hikaye. Halbuki belediyelerde 1960 yılına kadar parlamenter sistem gibi önce meclis üyeleri seçiliyormuş, ondan sonra onlar toplanıp ilk toplantısında belediye başkanını seçiyormuş. Bakmışlar ki yürümemiş, demişler ki belediyede başkanlık sistemi getirelim. O günden bugüne bu sistemde ne diktatörlük olmuş ne bir şey” şeklinde konuştu.



“TURİZMCİLERİ RAHATSIZ EDEN BİR DURUM VARSA DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR”



İftar programının ardından UBER ile ilgili gelişmelere yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, turizmcileri rahatlatan bir açıklama yaptı. Uysal, “Bizim UBER ile ilgili aldığımız karar, bizim vermiş olduğumuz belgenin başka amaçla kullanılmamasına yönelik bir karar. Turizm belgesi vermişiz. Turizm belgesi ile normal taksi taşımacılığı yapıyorsa buna engel olma mahiyetinde” dedi.



Turizmcilerin işine engel olan bir durum varsa gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade eden Uysal, “Eğer turizmcilerimizi rahatsız eden bir yönü varsa alınan kararların onların değerlendirilmesi yapılır. Haklı olarak onların şu şekilde bir eleştirisi var. Yedi kişiden az kişi gelirse biz bunu havaalanından aldıramayacak mıyız? Onunla ilgili arkadaşlarımız toplanıyor, çalışıyor. Bizim amacımız turizmcilerin İstanbul’a gelen turistleri rahat bir şekilde ağırlamasına engel olmak vs. değil. Amacımız turizm belgesi ile taksicilik yapılmasının önüne geçilmesi. UBER işletmeciliğinin yapılmasının önüne geçilmesi. Dolayısı ile turizmcilerin tedirgin olduğu konularda arkadaşlarımız toplanır bir karar alır. O değiştirilebilir. O nihayetinde biz İstanbul’a turist getiren turizmcileri yakınen destekliyoruz, sorunları ile ilgileniyoruz. Bu konuda da yanlış anlaşılacak, işlerini aksatacak bir şey varsa düzeltmeye de her zaman hazırız. O konuda da arkadaşlarımız çalışıyor” diye konuştu.