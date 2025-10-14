İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a hapis istemi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan'ın 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Aslan, Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine, görevini yaptırmamak için direnmekle suçlandı.
Aslan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine, görevini yaptırmamak için direnmekle suçlandı.
ADLİYEDE TARTIŞMA YAŞANMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dördüncü dalga operasyonu adliyede takip eden Aslan ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşanmıştı.
O tartışma yargıya taşındı, Aslan hakkında iddianame hazırlandı.
Savcılık, Aslan'ın görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapsini istedi.
İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASINDAN SONRA BAŞKANVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ
Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB Meclisi'nde yapılan seçimde başkanvekili olarak seçilmişti.
