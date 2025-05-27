İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Aslan'a görevi yaptırmamak için direnme suçlaması yöneltildi.

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

İBB'YE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB Meclisi'nde yapılan seçimde başkanvekili olarak seçilmişti.