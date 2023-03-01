İBB bina güçlendirmeye bu ay başlıyor

İBB olası bir İstanbul depremine yönelik yol haritası hazırladı. "İstanbul Deprem Seferberlik Planı" isimli programı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklıyor:

"Güçlendirme çalışmalarına bu ay itibarıyla başlayacağımızı ilan ediyorum. Bu sistem ile maliyetine güçlendirme yapacağız. Oradan buraya taşıyacağız ile bu sorunu çözemezsiniz. Süreci hızlı bir şekilde harekete geçirmezsek bu işin altından kalkamayız.

Bu ülkede 24 yıldır deprem ve kentsel dönüşüm konuşuluyor. Ama bu hızla devam edersek bize bir 100 yıl daha lazım. Riskli bina analizi ve hızlı bina taramasına göre finans modeli oluşturacağız. Deprem sonrası bize başvuran kişi sayısı 110 bini geçti.

Bu işi yaygınlaştırmak için bilgili paydaşlarla birlikte ilerleyeceğiz. Sürecin yaygınlaştırılması için merkezi yönetime güçlü bir mevzuat çalışması yapılmasını öneriyoruz. Orta vadede 10 bin konutun daha inşa sürecini sizlerle yakın bir zamanda paylaşacağız.

İstanbul'un her mahallesinde etkili olan arama kurtarma ekiplerini oluşturacağız. Bu yapacaklarımız çok önemli. İstanbul'un deprem hazırlığı noktasında bu aşamayı geride bırakmak adına çürük binalar üreten sistemi değiştirmek zorunda olduğumuzu belirtiyorum. Merkezi yönetimin atması gereken birçok adım var.

İstanbul'a özel bir kanun çıkarılması bu anlamda bir zorunluluktur. İmar aflarını artık geri dönmemek üzere hayatımızdan çıkarmalıyız. Bu partiler üstü bir durumdur. İmar aflarının yasaklanmasına ilişkin anayasal düzenleme yapmalıyız. Müteahhitlik sisteminin baştan aşağı yenilenmesi şarttır. Denetim işi pazarlık malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır.

Toplumun her ferdinin görebileceği bir düzenleme yapmalıyız. Öncelikle ruhsatsız binalardan başlayarak güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması zorunlu hale getirilmelidir. İmar planlarında toplanma alanı kent içi park alanı, itfaiye alanı olarak belirtildiği halde üzerinde bina olan yerlere yönelik acil kamulaştırma planı harekete geçirilmelidir.

Ülkemizde imar ile ilgili 25 yasa 11 yönetmelik var. 19 farklı kurum da yetkili. Bu karışıklığı önlemek bile süreçleri hızlandırabilir, suiistimalleri ortadan kaldırabilir. Yaşadığımız yıkıcı afet, devlet yönetimi ve siyasetin değişmesi gerektiğini hepimize göstermiştir. O bölgeye giden herkesin gözü nemli, başı eğik. Hava atarak, bağırıp çağırarak bu sorunu çözemeyiz."



