İBB burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

2023-2024 İBB burs başvurularının sonuç açıklanma tarihi, birçok öğrenci tarafından sorgulanıyor. 26 Eylül tarihinde başlayan İBB burs başvurularının ardından birçok öğrenci başvuruda bulundu. İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilen İBB burs başvurularının sonuçları bekleniyor.



İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından burs başvuru takvimi yayımlandı.



Üniversite öğrencileri, 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında İBB burs başvurusunda bulunabilecek.



BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Öğrenciler, sonuçlara https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc adresinden ulaşabilecek.



Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti.



Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Bursun ödeme tarihleri, burs sonuçları açıklandıktan sonra netlik kazanacak. Bu yıl ödemelerin Ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor.