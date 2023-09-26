İBB burs başvuruları başladı: İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları 26 Eylül itibariyle başladı. Yapılan duyuruda " 6 bin TL’lik eğitim desteğine İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvurabilirsiniz." denildi. İşte İBB burs başvuru sürecinin ayrıntıları...

İBB burs başvuruları başladı: İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru tarihleri belli oldu. Üniversite öğrencileri, 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında burs başvurusunda bulunabilecek. Üç taksit halinde ödenecek 6 bin liralık burslar için ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olanlar başvuru yapabilecek.

İBB burs başvuruları başladı: İBB burs başvurusu nasıl yapılır? - 1

İBB BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İBB burs başvuruları başladı: İBB burs başvurusu nasıl yapılır? - 2

İBB BURSU BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olma

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