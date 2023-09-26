İBB burs başvuruları başladı: İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru tarihleri belli oldu. Üniversite öğrencileri, 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında burs başvurusunda bulunabilecek. Üç taksit halinde ödenecek 6 bin liralık burslar için ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olanlar başvuru yapabilecek.
İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.
Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
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İBB BURSU BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olma
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