İBB burs sonuçları 2024: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvuruda bulunan binlerce üniversitelinin gündeminde yer almaya başladı. Eğitimlerine İstanbul'da devam eden üniversite öğrencileri, yaşamlarına ve eğitimlerine katkıda bulunması için her yıl olduğu gibi bu yıl da İBB burs başvurusunda bulundu. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İBB burs başvuru sonuçlarının en geç aralık ayı ortalarına kadar duyurulması bekleniyor. 2024-2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURSUNDAN KİMLER FAYDALANACAK?



T.C. vatandaşı olmak,



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,



Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,



Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,



Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,



Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.