İBB burs sonuçları sorgulama 2024: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İstanbul'da üniversite okuyan binlerce üniversiteli, 25 Eylül-18 Ekim tarihinde tamamlanan İBB burs başvuruları sonrasında, başvuruda sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, 2024 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 İBB burs sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul'da okuyan binlerce üniversitelinin eğitim hayatına katkı sağlayacak olan İBB bursları, yararlanmak isteyen ve şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak. Peki, 2024 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuç duyurusunun aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.
İBB BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.
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