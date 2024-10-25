İBB burs sonuçları sorgulama 2024: İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 İBB burs sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul'da okuyan binlerce üniversitelinin eğitim hayatına katkı sağlayacak olan İBB bursları, yararlanmak isteyen ve şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak. Peki, 2024 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İBB burs başvuru sonuç duyurusunun aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.

