İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman? 2025 İBB burs ödemesi

İBB bursunun 2. taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Yakın zaman önce bursun ilk ödemesini alan öğrenciler, burslarının 2. taksiti için tarih araştırmalarına başladı. İBB'nin bu öğretim döneminde ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilere sağlayacağı burslar, 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde ödenecek. İşte, 2025 İBB burs ödemesi hakkında bilgiler...



İBB BURSU İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?



İBB ilk taksit ödemesi 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. İkinci taksit ödemesi için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.



Geçtiğimiz yıl, ikinci taksit ödemeleri şubat ayında yapılmıştı. Bu nedenle, bu yıl da ikinci taksit ödemelerinin şubat veya mart aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Kesin ödeme tarihi belirlendiğinde, İBB tarafından resmi kanallar aracılığıyla duyuru yapılacak.



BURS ÖDEME TARİHLERİ SMS İLE DUYURULACAK



Ayrıca burs alma hakkı elde eden öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendiriliyor.



İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılıyor.