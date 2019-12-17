İBB çatısında intihar girişimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden olan İSTON AŞ'den alacağı olduğunu iddia eden bir kişi İBB binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İSTON AŞ'de çalışırken alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kişi 6 katlı binanın yemekhane olarak kullanılan en üst katına çıktı.

Sürekli kilitli olan kapıları aşan kişi binanın çatısına çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çevre güvenliği alan polis intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından ikna edilen kişi aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

