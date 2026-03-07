İBB davası başlıyor. Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk davasında ilk kez hakim karşısına çıkacak

EMNİYET VE JANDARMAYA YAZI GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, duruşma öncesi gerekli hazırlıkların tamamlanması için 4 Mart'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına yazılar göndermişti.

SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ihbar eden, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise suçtan zarar gören sıfatıyla yer alıyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 105'i tutuklu 407 sanık yargılanacak.

O isimlerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu.

İddianamede İBB görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, "örgütün kurucusu ve lideri" olarak tanımlanıyor. İmamoğlu'nun 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şöyle:

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

- Rüşvet (12 kez)

- Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

- Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

- Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

- Suç delillerini gizleme (2 kez)

- Haberleşmenin engellenmesi

- Kamu malına zarar verme

- Rüşvet alma (47 kez)

- Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

- İrtikap (9 kez)

- İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

- Çevrenin kasten kirletilmesi

- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

- Orman Kanunu'na Muhalefet

- Maden Kanunu'na muhalefet

Tutuklu sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile tutuksuz sanık Ertan Yıldız, iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor.