İBB davasına ek iddianame düzenlendi

51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) davasında 29 şüpheli hakkında ek iddianame düzenlendi. İddianame İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talepli olarak gönderildi.



NTV muhabiri Sena Gürbıyık, ek iddianamede İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki bazı ihalelerin ele alındığını belirtti. Gürbıyık, iddianamede bazı işlere ihale yapılmadan başlandığını, şirketlere göstermelik teklifler verildiği gibi iddiaların yer aldığını aktardı. Şüphelilerin ihaleye fesat karıştırılmak ve kamu zararıyla suçlandığı bildirildi.



Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz hafta İBB davasında ek iddianameye konu olabilecek yeni delillerin incelendiğini söylemişti:



''Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yeni bazı ihale raporları söz konusu olduğu belirtiliyor.''