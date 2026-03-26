İBB davasında 11'inci gün: Ara karar için gün belli oldu
26.03.2026 10:16
Son Güncelleme: 26.03.2026 15:34
İBB yolsuzluk davası 3 haftadır devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası açılan davada mahkeme başkanı, avukatların tahliye taleplerini dinledikten sonra haftaya perşembe günü ara kararı açıklayacaklarını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonrası açılan İBB davası , 11'inci gününe girdi.
Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonlarında görülen davada bugün görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve avukatlarının savunmaları bitti.
Şu sıralar İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş'in savunmasına geçildi.
SAHTE BASIN KARTIYLA DAVAYA GİRDİ, TUTUKLANDI
Öte yandan davasının dünkü duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y.T., tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, E.Y.T.'nin tutuklanmasına karar verdi.
İşte Silivri'deki mahkeme salonunda dakika dakika yaşananlar…
Çalık, İBB soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanıp görevden uzaklaştırılşmıştı.
DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?
Görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.
Çalık, hakkında somut delil olmadığını, etkin pişmanlık ifadeleri nedeniyle tutuklu olduğunu söyledi.
Çalık şunları kaydetti:
"- Dört bin sayfalık iddianamede, tarafımla ilgili tek bir telefon kaydı yok, teknik takip yok, gizli tanık beyanı yok.
- Şahsıma yönelik; kişisel zenginleşme, haksız mal edinimi ya da şahsi menfaat temin ettiğime ilişkin herhangi bir somut isnat dahi bulunmamaktadır.
İddia edilen dönemde kamu görevlisi de değildim; belediye başkan danışmanıydım."
MURAT KAPKİ İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ
Davada önemli bir ifade de sanık iş insanı Murat Kapki'den geldi.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Kapki, mahkemede baskı altında, serbest kalabilmek için gerçekleri çarpıttığını söyleyip, ifadesini geri çekti.