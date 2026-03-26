İBB davasında 11'inci gün: Ara karar için gün belli oldu

ÇALIK'A ADEM SOYTEKİN SORULARI

Duruşma, dün akşam savunmasını tamamlayan Mehmet Murat Çalık'a çapraz sorgu yapılmasıyla devam etti.Mahkeme Başkanı Aylan, Çalık'a, "Adem Soytekin ile ilgili detaylı bir anlatımınız olmadı. Bu konuyla alakalı detaylı ifadenizi verir misiniz?" sorusunu yöneltti.Bunun üzerine Çalık, Soytekin'le bir toplantıda tanıştığını belirterek, şunları kaydetti:"- Toplantıda bir ortağı da vardı. 2014'ten beri tanıdığım bir iş insanıdır. Yaşça benden küçük olması nedeniyle bana 'ağabey' derdi. Adem'le tanışıklığımız vardır. Zaman zaman Trabzonspor'un maçlarına birlikte gitmişliğimiz, yemek yemişliğimiz var.- Birçok müteahhidin taşeronluğunu yapmıştır. İşini de iyi yapar. Yakinen tanırım, ailesini, evlatlarını tanırım. Ancak, 'Adem Soytekin'e şunu verin, bunu verin.' diye bir talimatım olmamıştır."İmamoğlu, bu sırada söz alarak, 2019 yılında İBB Başkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra Çalık'a Beylikdüzü Belediye Başkanlığı adaylığını teklif ettiğini, Çalık'ın bu teklifi başta reddettiğini ancak ısrarları sonucunda kabul ettiğini aktararak, Çalık'a "Size, 'Herhangi bir kişiyi belediye başkan yardımcısı, müdür, danışman, yönetici yapacaksın.' gibi bir talimatım olmuş mudur?" diye sordu.Çalık, "Kesinlikle olmamıştır. Beylikdüzü'nden İBB Başkanı olmak için yola çıktığınızda hiç tereddütsüz belediyedeki herkes İBB'ye gitme arzusu içindeydi. Sizinle gidenler de oldu ama gitmeyenlerin de aklı sizinle birlikte İBB'ye gitti. Bu adamlara Beylikdüzü'nde yeniden motivasyon sağlamakta ilk aylarda çok zorlandım. Sizin bana herhangi bir talimatınız olmadığı gibi bir de böyle bir zorluk yaşadım." şeklinde yanıt verdi.