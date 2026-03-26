İBB davasında 11'inci gün: Ara karar için gün belli oldu

26.03.2026 10:16

Son Güncelleme: 26.03.2026 15:34

İBB yolsuzluk davası 3 haftadır devam ediyor.

NTV - Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası açılan davada mahkeme başkanı, avukatların tahliye taleplerini dinledikten sonra haftaya perşembe günü ara kararı açıklayacaklarını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonrası açılan İBB davası , 11'inci gününe girdi.

 

Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonlarında görülen davada bugün görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve avukatlarının savunmaları bitti. 

 

Şu sıralar İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş'in savunmasına geçildi.

 

SAHTE BASIN KARTIYLA DAVAYA GİRDİ, TUTUKLANDI

 

Öte yandan davasının dünkü duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y.T., tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, E.Y.T.'nin tutuklanmasına karar verdi.

 

İşte Silivri'deki mahkeme salonunda dakika dakika yaşananlar…

15:08
MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLAYACAK
Çalık'ın savunmasının ardından öğle arası verilen duruşma yeniden başladı. Mahkeme başkanı, pazartesi günü de sanıkların savunmalarının devam edeceğini salı, çarşamba ve perşembe günü ise avukatların tahliye taleplerinin dinleneceğini açıkladı. Taleplerin ardından mahkeme heyeti, perşembe günü ara kararın verileceğini de belirtti.
12:44
İMAMOĞLU: MİLLET SİZDEN ADALETLİ BİR KARAR BEKLİYOR
İmamoğlu'nun, "Beylikdüzü'nde 2013'te seçim taahhüdü olarak hazırladığımız ne varsa yüzde 90'a yakınını 12 yıl içinde başardık. Tek bir menfaat ilişkisi üzerine bir toplantı yaptık mı, bununla ilgili bir masada oturduk mu? Herhangi bir iş insanı veya taşeron firma ile ilgili size usulsüz bir teklifte bulundum mu?" sorusunu ise Çalık, "Bununla ilgili herhangi bir masa toplantısında bulunmadım, bu şekilde bir şahitliğim de yoktur. Sizden usulsüz bir teklif almadım." diye cevapladı.Sorularının ardından İmamoğlu, mahkeme heyetine "Bizler çok ağır bir yük taşıyoruz. Millet sizden adaletli bir karar bekliyor. 'Asrın yolsuzluğu' diye tariflenen bir işin içindeyiz. Lütfen bundan imtina edin. Asrın yolsuzluğu değil asrın hukuksuzluğuyla mücadele veriyoruz. Demokrasi mücadelesi veriyoruz." diyerek yerine geçti.Sorgunun tamamlanmasının ardından Çalık'ın avukatının beyanı dinlendi.Duruşma, öğle arasının ardından avukat beyanlarının alınmasıyla devam edecek.
12:30
ÇALIK'A ADEM SOYTEKİN SORULARI
Duruşma, dün akşam savunmasını tamamlayan Mehmet Murat Çalık'a çapraz sorgu yapılmasıyla devam etti.Mahkeme Başkanı Aylan, Çalık'a, "Adem Soytekin ile ilgili detaylı bir anlatımınız olmadı. Bu konuyla alakalı detaylı ifadenizi verir misiniz?" sorusunu yöneltti.Bunun üzerine Çalık, Soytekin'le bir toplantıda tanıştığını belirterek, şunları kaydetti:"- Toplantıda bir ortağı da vardı. 2014'ten beri tanıdığım bir iş insanıdır. Yaşça benden küçük olması nedeniyle bana 'ağabey' derdi. Adem'le tanışıklığımız vardır. Zaman zaman Trabzonspor'un maçlarına birlikte gitmişliğimiz, yemek yemişliğimiz var.- Birçok müteahhidin taşeronluğunu yapmıştır. İşini de iyi yapar. Yakinen tanırım, ailesini, evlatlarını tanırım. Ancak, 'Adem Soytekin'e şunu verin, bunu verin.' diye bir talimatım olmamıştır."İmamoğlu, bu sırada söz alarak, 2019 yılında İBB Başkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra Çalık'a Beylikdüzü Belediye Başkanlığı adaylığını teklif ettiğini, Çalık'ın bu teklifi başta reddettiğini ancak ısrarları sonucunda kabul ettiğini aktararak, Çalık'a "Size, 'Herhangi bir kişiyi belediye başkan yardımcısı, müdür, danışman, yönetici yapacaksın.' gibi bir talimatım olmuş mudur?" diye sordu.Çalık, "Kesinlikle olmamıştır. Beylikdüzü'nden İBB Başkanı olmak için yola çıktığınızda hiç tereddütsüz belediyedeki herkes İBB'ye gitme arzusu içindeydi. Sizinle gidenler de oldu ama gitmeyenlerin de aklı sizinle birlikte İBB'ye gitti. Bu adamlara Beylikdüzü'nde yeniden motivasyon sağlamakta ilk aylarda çok zorlandım. Sizin bana herhangi bir talimatınız olmadığı gibi bir de böyle bir zorluk yaşadım." şeklinde yanıt verdi.
10:05
DURUŞMA BAŞLADI
İBB davasında 11'inci duruşma başladı. Davada Murat Çalık'ın savunmasıyla devam ediyor. Çalık'ın ardından avukatlarının söz alması bekleniyor.Duruşmanın başında konuşan mahkeme heyeti başkanı, uyarılara rağmen ısrarla salon içerisinden görüntü çekildiğini ve sosyal medyada paylaşım yapıldığını belirtti. Mahkeme heyeti başkanı, bu tutuma devam etmemeleri konusunda milletvekillerine ve izleyicilere uyarıda bulundu.Bu esnada söz alan, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mahkeme esnasında bizlerin olduğu bu ortamda çekilen fotoğraflar bize de zarar vereceği için ister milletvekili ister izleyici olsun herkesin özenli davranmasını, dikkat etmelerini istiyoruz. Bu sadece mahkemeye değil, bize de zarar veriyor." ifadelerini kullandı.
09:57
SİLİVRİ'DE YENİ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Saat 10.00'dan sonra başlaması beklenen duruşma öncesinde duruşma salonu önünde yeni bir güvenlik önlemi alındı. Dünkü duruşmada bir kişinin sahte olduğu açıklanan basın kartı ile salona girdiği, söz konusu kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Bu nedenle bugün görülecek duruşma öncesinde salonda güvenlik önlemleri sıklaştırıldı.
Anadolu Ajansı

Çalık, İBB soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanıp görevden uzaklaştırılşmıştı.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

 

Görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

 

Çalık, hakkında somut delil olmadığını, etkin pişmanlık ifadeleri nedeniyle tutuklu olduğunu söyledi.

 

Çalık şunları kaydetti:

 

"- Dört bin sayfalık iddianamede, tarafımla ilgili tek bir telefon kaydı yok, teknik takip yok, gizli tanık beyanı yok.

 

- Şahsıma yönelik; kişisel zenginleşme, haksız mal edinimi ya da şahsi menfaat temin ettiğime ilişkin herhangi bir somut isnat dahi bulunmamaktadır.

 

İddia edilen dönemde kamu görevlisi de değildim; belediye başkan danışmanıydım."

 

MURAT KAPKİ İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

 

Davada önemli bir ifade de sanık iş insanı Murat Kapki'den geldi.

 

Etkin pişmanlıktan yararlanan Kapki, mahkemede baskı altında, serbest kalabilmek için gerçekleri çarpıttığını söyleyip, ifadesini geri çekti.

