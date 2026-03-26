İBB davasında 11'inci gün: Duruşma salonunda yeni güvenlik önlemi
26.03.2026 10:16
Son Güncelleme: 26.03.2026 10:50
İBB yolsuzluk davası Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonlarında görülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası açılan davada, duruşma salonunda yeni güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonrası açılan İBB davası , 11'inci gününe girdi.
Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonlarında görülen davada bugün görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve avukatlarının savunmasıyla devam ediliyor.
İşte Silivri'deki mahkeme salonunda dakika dakika yaşananlar…
Çalık, İBB soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanıp görevden uzaklaştırılşmıştı.
DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?
Görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.
Çalık, hakkında somut delil olmadığını, etkin pişmanlık ifadeleri nedeniyle tutuklu olduğunu söyledi.
Çalık şunları kaydetti:
"- Dört bin sayfalık iddianamede, tarafımla ilgili tek bir telefon kaydı yok, teknik takip yok, gizli tanık beyanı yok.
- Şahsıma yönelik; kişisel zenginleşme, haksız mal edinimi ya da şahsi menfaat temin ettiğime ilişkin herhangi bir somut isnat dahi bulunmamaktadır.
İddia edilen dönemde kamu görevlisi de değildim; belediye başkan danışmanıydım."
MURAT KAPKİ İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ
Davada önemli bir ifade de sanık iş insanı Murat Kapki'den geldi.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Kapki, mahkemede baskı altında, serbest kalabilmek için gerçekleri çarpıttığını söyleyip, ifadesini geri çekti.