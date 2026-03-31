İBB davasında 13. duruşma başladı: Avukatların tahliye talepleri alınıyor

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada bugüne kadar 17 sanık savunma yaptı .

Dünkü duruşmada İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın sorgusu tamamlandı.

Avşar duruşmadaki sorgusunda, hakkındaki iddiaları reddetti.

Cumhuriyet Savcısı davada, sanıklar Ertan Yıldız ile Adem Soytekin'in, raylı sistem ihaleleriyle ilgili, "Bir metro ihalesinde en başından hangi firma için hangi fiyat teklifinin konuşulduğu, bu ihaleden Fatih Keleş ile Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 7 pay alacağı, ihaleden önce noterden hangi fiyata ihalenin alınacağının gazetelere çıktıktan sonra bu ihalenin iptal edildiğine" yönelik beyanlarını sordu.

Avşar, iki sanığın ifadesinde tek ağızdan çıkan bir cümle olduğunu belirterek şu beyanda bulundu:

"- Biz dosyayı inceledik, noter evrakı nerede? O yüzden ihale patlamış. Bu noter kimmiş, neredeymiş? Bu kadar ciddi iddialar var, nerede bunlar? Bir ihbardan bahsediliyor. Kayıtlara girdiği tarih 21 Ekim. Bizim ihaleyi iptal ettiğimiz tarih 7 Ekim.

- Adem Soytekin'in adını 19 Mart 2025'ten sonra duydum. Bizim ihalemiz hakkında konuşuyor. 3 milyar liralık işi, bizden iş bilmeyen biri alamaz. Alt taşeron olarak alamaz. Kontrol şefi mühendisi müsaade etmez. Önce bir istasyonu bitirirsin. Bizim bu dilekçelerden, iptalden 14 gün sonra haberimiz oldu.

- Bu piyasada çakallar ve çantacılar var. Yararlanmaya çalışanlar var. İstanbul'da yapılacak raylı sistem ihalesinde, doğru projeleri verirsin. İş potansiyeline bakarsın. Yüzde 7 verilecekse niye iptal edildi, o zaman?"

Dünkü duruşmada daha sonra eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Mehmet Karataş'ın savunması alındı. Karataş'ın savunmasıyla birlikte, savunması alınan sanık sayısı 17'ye yükseldi.

YOLSUZLUK DAVASINDA SUÇLAMALAR NELER?

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor.

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddialarının yer aldığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı savunuluyor.

İddianamede Ekrem İmamoğlu için 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

KRİTİK GÜN PERŞEMBE

Bugün görülecek 13'üncü duruşmada da savunmalar alınacak. Mahkeme aynı şekilde yarın da sanıkları dinleyecek.

Perşembe günü ise tahliye talepleri değerlendirilecek. Aynı gün bir ara kararın çıkması bekleniyor.