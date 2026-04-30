İBB davasında 15 tutuklu sanığa tahliye

İBB 'ye yönelik açılan yolsuzluk davasında bugün 30. duruşma görüldü.

Duruşma savcısı 9 kişi için için tahliye talebinde bulundu. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti 15 tutuklu için tahliye kararı verdi.

Tahliye kararı verilen isimler şöyle:

-İBB Bilgi İşlem Çalışanı Emrah Yüksel,

-Veri Uzmanı İsmet Korkmaz,

-İBB çalışanı Mehmet Çağlar Kuru,

-İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz,

-İBB çalışanı Yusuf Utku Şahin,

-Ekrem İmamoğlu'nun Güvenlik Koruma Müdürü Çağlar Türkmen,

-Etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin,

-Beyoğlu Belediyesi çalışanı Seyhan Özcan,

-İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan,

-Esma Bayrak,

-Murat Keleş,

-İsmail Akkaya,

-Harun Cengiz Beğenmez,

-Mehmet Kaya.

BUGÜNKÜ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, bazı CHP milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Duruşma, dün savunma yapan tutuklu sanık Adem Başer'in çapraz sorgusunun yapılmasıyla devam etti.

MAHKEME BAŞKANI İLE İMAMOĞLU ARASINDA GERGİNLİK

İmamoğlu'nun söz istemesi üzerine mahkeme başkanı "Bir ayrıcalık tanımayacağız" dedi. Karara tepki gösteren İmamoğlu, "Dosyanın başına 'İmamoğlu suç örgütü' yazacaksınız. Ben özgürce gezen birisi değilim, 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı olarak buradayım." ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının, "Size ayrıcalık yapamam" sözleri üzerine İmamoğlu, "Ayrıcalığı iddianame yapmış zaten. Dosya üzerinden" yanıtını verdi.

Başkanın "Ekrem Bey, bu şekilde bağırmaya devam ederseniz sizi salondan çıkarmak zorunda kalacağım" sözleri üzerine İmamoğlu, "Bu dava böyle yürümez. Başka bir motivasyonla mı buradasınız siz. Ben burada yaşanan duyguları size aktarmak ile yükümlüyüm" dedi.

Her sanık için aynı prosedürü uyguladıklarını ifade eden mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasındaki gerginlik bir süre devam etti. Başkan, İmamoğlu'na pazartesi günü duruşmanın başında söz vereceklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ KAYDINA GÖZALTI

Duruşmadan görüntü alan E.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, "Duruşma sırasında yetkisiz görüntü alma" suçundan işlem başlatıldı.

TUTUKLULUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Mahkeme heyeti bugün tutukluluk değerlendirmesi yapacak.

Davada bugün tahliyeler olabilir.

DÜN NE OLMUŞTU?

Önce tahliye edilip bir kez daha tutuklanan iş insanı Adem Soytekin savunma yaptı. Soytekin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış, bu nedenle duruşma salonunda baskı gördüğünü öne sürüp, savunmasının öne alınmasını talep etmişti.

2 gündür savunmasına devam eden Soyketin, "Etkin pişmanlık yapan iftiracıdır, yalancıdır, önüne konulan belgeleri imzalayarak tahliye edildi' sözlerini kendi adıma kesinlikle reddediyorum. Ben neden etkin pişmanlık yaptım? Suç işlemediğimi kanıtlamak için etkin pişmanlık yaptım. Yaptığım tüm işlerin, hak ediş olarak aldığım bedellerin rüşvet olarak algılanmasıyla etkin pişmanlık sürecim başladı." ifadelerini kullanmıştı.

DURUŞMADA ALTINCI HAFTA

Davaya ilişkin ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın dört günü devam ediliyor.

ŞU ANA KADAR 18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Davada şu ana kadar 18 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilen isimler şöyle:

- İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu

- Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük

- Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı

- İş insanı Ali Üner

- İş insanı Evren Şirolu

- İş insanı Ebubekir Akın

- İSPER personeli Davut Bildik

- Altan Ertürk

- Hüseyin Yurttaş

- Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk

- Mustafa Bostancı

- Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca

- Baran Gönül

- Mahir Gün

- Esra Huri Bulduk

- Şehide Zehra Keleş Yüksel

- Başak Tatlı

- Nazan Başelli