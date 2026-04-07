İBB davasında 17'nci duruşma: Ekrem İmamoğlu ile savcı arasında gerginlik

DURUŞMA GERGİNLİKLE BAŞLADI

Duruşma saat 10.45 sıralarında, duruşma savcısının Ekrem İmamoğlu'na yönelttiği soruyla başladı. Savcı, İmamoğlu'na "Dün duruşmada 'İddia makamı bir suç örgütüdür' demişsiniz. Doğru mu? İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz. Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin ise savcının sözlerine tepki göstererek, "Böyle bir şey diyemez sayın Mahkeme Başkanı." dedi. Bunun üzerine savcı, "Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına bu beyanlardan vazgeçin." şeklinde konuştu.