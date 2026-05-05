İBB davasında 32'nci duruşma: Gülibrahimoğlu'nun çalışanından örgüt iddiasına ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 32'nci duruşması görülüyor.

Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen dava saat 11.00 sıralarında başladı.

Dün yaşanan gerilimin ardından bugün devam edilen duruşmada, davanın firari sanığı iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü savunma yapıyor.

“YAPTIĞIM İŞ OFİS BOYLUK”

Güldü savunmasında "Yaptığım iş ofis boyluk; evrak götürür, noter, ticaret odası, trafik şube müdürlüğü, elektrik ve su abonelikleri gibi işler yapardık. Bankadan para çekme ve para yatırma işlemlerinin de görevlerim arasında bulundu." dedi.

Bu işlemleri kendi inisiyatifinde değil, verilen talimatlar doğrultusunda yaptığını anlatan Güldü, "Banka işlemlerinde finans bölümünde çalışan Adem Başer'den alırdım. Murat Gülibrahimoğlu’ndan talimat almışlığım da vardır. Benim görevim bana söylenen idari ve günlük işleri yerine getirmekten ibarettir." ifadelerini kullandı.

“HAFRİYATTAN DA MADENDEN DE ANLAMAM”

Güldü şöyle devam etti:

"- Benim Cebeci maden sahasıyla alakalı hiçbir görevim yoktur. Hafriyat döküm işinden de maden işinden de anlamam. Bu anlamda teknik bilgim, yetkim ve fiili bir görevim hiçbir zaman olmamıştır. İfade vermem istendi; o sırada Yener Bey zaten tutukluydu. Tutuklanma riski olabileceğini bilmeme rağmen kaçma veya saklanma yönünde herhangi bir davranışta bulunmadım."

Kendi rızasıyla giderek ifade verdiğini anlatan Güldü, "Bana şirketle ilişkime dair genel vekaletim olup olmadığı yönünde özel bir soru sorulmadı. Buna rağmen kendim anlattım. Adem Başer’in talimatları doğrultusunda para çekme ve çek bozma işlemleri yaptığımı da kimse sormadan kendim anlattım." diye konuştu.

“SORUŞTURMA KONUSU YAPILACAĞINI AKLIMIN UCUNDAN GEÇİRMEZDİM”

Çektiği ve yatırdığı paralarla ilgili olarak kendisine sorular yöneltildiğini anlatan Güldü, "Samimiyetle anlattığım hususların içinden bazı bölümlerin cımbızla çekilerek aleyhimde yorumlanacağını ve soruşturma konusu yapılacağını aklımın ucundan bile geçirmedim." şeklinde konuştu.

Gülibrahimoğlu ile en son yurt dışına çıkmadan önce görüştüklerini söyleyen Güldü, "Bana, eski patronumun hesabına 5 milyon lira yatırdığım ve 169 milyon lira çektiğim yönünde sorular yöneltildi. Yıllar içinde yatırıp çektiğim paraların toplam miktarını bilmem mümkün değil. Murat Bey’in bu paraları hangi amaçla kullandığını bilmem de mümkün değil. dedi.

Şirkette sadece ofis görevlisi olduğunu söyleyen Güldü, ifadesinin tutanağa geçirilmesini öne sürdü.

İMAMOĞLU'NDAN TUTUKSUZ YARGILAMA ÇAĞRISI

Güldü'nün ifadesi devam ederken, davanın tutuklu sanıklarından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soru yöneltmek için söz aldı.

Tutuksuz yargılama çağrısı yapan İmamoğlu, "Kendim için istemiyorum. Ev hapsi verin, başka bir adli kontrol verin. Bu bir rica değil; vermelisiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu ülkeyi yönetmeye talip Cumhurbaşkanı adayı olarak söylüyorum; vermelisiniz." dedi.

İmamoğlu ardından, "Ben Ahmet Güldü kardeşimi tanımıyorum ama 'Örgüt üyesi Ahmet Güldü' sen böyle bir örgütten haberdar mısın" diye sordu. Sanık Güldü ise soruya "Hayır değilim." şeklinde yanıt verdi.

ŞU ANA KADAR 33 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İBB davası dokuz haftadır sürüyor. Bugüne kadar 37 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken davalar haftanın dört günü yapılıyor.

Davada şu ana kadar 33 sanığın tahliyesine karar verildi.

Tahliye edilen isimler şöyle:

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya.