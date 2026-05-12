İBB davasında 36'ncı duruşma | Gülibrahimoğlu'nun güvenlik müdüründen savunma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava sürüyor.

Davanın 36'ncı duruşması bugün görülüyor. Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşma saat 11.00'de başladı.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi.

Davanın bugün görülen oturumunda firari sanık iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'ın savunması alındı.

ÖRGÜT SUÇLAMASINI REDDETTİ

Güvenlik müdürü Torunler savunmasında, Gülibrahimoğlu'nun korumalığını ve şoförlüğünü yaptığını anlattı.

Kendisine yöneltilen Cebeci Maden Sahası'na ilişkin suçlamaları reddeden Torunler, muhasebe ve finans birimleriyle ilgili işlemlerde herhangi bir dahli olmadığını savundu.

Hakkında örgüt suçlaması olduğunu kaydeden Torunler, herhangi bir örgüte üye olmadığını savunup, "Ben bu örgütün varlığını ilk kez savcılık esnasında öğrendim." iddiasını dile getirdi.

Torunler savunmasında şu iddiaları dile getirdi:

"- MASAK raporuna göre şirket hesaplarından para çektiği iddia ediliyor. Nakit para çekim işlemleri şirket hesaplarından değil, Murat Bey’in kendi hesaplarından yapılıyor. Bankadan para çekmek, benim görev alanımın dışında yaptığım bir işlem değildir. Aksine uzun yıllardır şirkette çalışmam ve fiilen üstlendiğim görevler kapsamında, zaman zaman finans birimi tarafından verilen bilgiler doğrultusunda bu işlemleri gerçekleştiriyorum. Bu para niçin çekiliyor, nerede harcanıyor konusunda hiçbir tasarruf yetkim yoktur."

ŞU ANA KADAR 33 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İBB davası on haftadır sürüyor. Cuma günü duruşma görülmezken davalar haftanın dört günü yapılıyor.

Davada şu ana kadar 33 sanığın tahliyesine karar verildi.

Tahliye edilen isimler şöyle:

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya.